Cómo darle una pastilla a un gato: el truco para hacerlo fácilmente

Dar un medicamento a un gato puede convertirse en todo un desafío, especialmente cuando el animal se resiste o intenta escapar. Sin embargo, existen algunas formas sencillas de hacerlo sin generar una situación de estrés para la mascota.

Cómo darle una pastilla a un gato Una de las formas más prácticas consiste en colocar al gato sobre una superficie estable y mantenerlo tranquilo. Con una mano se puede sostener suavemente la cabeza desde la parte superior, mientras que con la otra se abre la boca con cuidado y se coloca la pastilla lo más atrás posible sobre la lengua. Después de colocar el medicamento, se debe cerrar suavemente la boca del gato y mantenerla cerrada durante unos segundos. Un pequeño masaje en la zona de la garganta puede ayudar a estimular la deglución. Es importante no realizar movimientos bruscos ni sujetar al animal con demasiada fuerza.

Se recomienda optar por el método que genere menos estrés en tu mascota. Pexels Un truco para darle el medicamento sin que se resista En algunos casos, el veterinario puede autorizar que la pastilla se administre junto con una pequeña cantidad de alimento. Para esto se puede utilizar una porción reducida de comida húmeda o algún alimento que resulte atractivo para el gato. Para este método hay que tener en cuenta ciertas indicaciones:

Consultar si la pastilla puede mezclarse con comida.

Utilizar una cantidad pequeña para asegurarse de que el gato consuma todo el medicamento.

No esconder el comprimido en una porción grande de alimento si existe el riesgo de que la mascota no la termine.

Si el gato rechaza la comida con el medicamento, evitar insistir y consultar otra alternativa con el veterinario. Qué hacer si el gato escupe la pastilla Si el gato escupe el medicamento, no conviene repetir automáticamente la dosis. Parte de la pastilla podría haber sido ingerida y darle una segunda dosis podría provocar que reciba más medicamento del indicado. Ante esta situación, lo más seguro es consultar al veterinario para saber cómo proceder.