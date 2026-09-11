Las 5 plantas de interior que toleran largos períodos sin agua

Una maceta seca no siempre anuncia un problema. Algunas plantas guardan agua en hojas, raíces o troncos y pueden atravesar pausas de riego sin deteriorarse. Esa resistencia las vuelve adecuadas para casas con rutinas irregulares, aunque no elimina dos cuidados básicos: ofrecerles la luz correcta y evitar el exceso de humedad.

Sansevieria, zamioculca, aloe vera, árbol de jade y pata de elefante integran el grupo de especies que mejor toleran los olvidos. Sin embargo, no existe una frecuencia de riego válida para todas. La temperatura, la luz, el tamaño del recipiente y el material del sustrato determinan cuánto tarda en secarse cada maceta. Por eso, resulta más seguro revisar la tierra que seguir un calendario fijo.

La sansevieria, también llamada lengua de suegra, almacena agua en sus hojas carnosas y se adapta tanto a espacios luminosos como a sectores con menos luz. La Royal Horticultural Society recomienda regarla solo cuando el sustrato se haya secado y reducir todavía más el aporte de agua durante el invierno. Una maceta con orificios y una mezcla para cactus ayudan a prevenir la pudrición de las raíces. Aunque tolera cierta sombra, una ubicación luminosa y sin sol intenso favorece un crecimiento más firme.

La zamioculca utiliza sus rizomas carnosos como reserva y también soporta períodos secos. Puede mantenerse en ambientes con poca luz, pero crece mejor bajo iluminación indirecta. La Universidad Estatal de Carolina del Norte aconseja dejar que la tierra se seque por completo entre riegos. Como referencia, puede requerir agua dos veces al mes durante el verano y apenas una vez al mes en invierno, aunque esos intervalos deben ajustarse a las condiciones de cada vivienda.

El aloe vera necesita una ubicación clara, con varias horas de sol o luz intensa, y un sustrato que elimine rápido el agua sobrante. Sus hojas gruesas funcionan como depósito, por lo que resiste mejor una sequía breve que una maceta constantemente húmeda. La recomendación de la Royal Horticultural Society es moderar el riego durante el período de crecimiento y reducirlo al mínimo en invierno. La tierra debe quedar seca antes de recibir agua otra vez.

El árbol de jade comparte esa capacidad de reserva en sus hojas y tallos. A diferencia de otras especies resistentes, necesita mucha luminosidad para conservar una estructura compacta. El Jardín Botánico de Misuri recomienda al menos cuatro horas de sol directo o un período prolongado de luz indirecta intensa. Durante primavera y verano, puede recibir agua cuando la capa superior de tierra esté seca. En otoño e invierno, la frecuencia debe disminuir.

Pata de elefante y la regla que evita el error más común

La pata de elefante, cuyo nombre científico es Beaucarnea recurvata, concentra agua en la base ensanchada de su tronco. Requiere una ventana soleada, tierra para cactus o suculentas y una maceta con buen drenaje. En verano admite un riego profundo después de que el sustrato se seque; durante el invierno necesita mucha menos agua, según la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Para cualquiera de estas cinco especies, la comprobación más útil consiste en introducir un dedo varios centímetros en la tierra. Si aún conserva humedad, conviene esperar. Cuando llegue el momento, el riego debe alcanzar todo el sustrato y el líquido sobrante tiene que salir por los orificios. El agua acumulada en platos o cubremacetas favorece la pudrición, uno de los problemas más frecuentes en plantas resistentes. También es importante mantener sansevierias, zamioculcas y aloe vera fuera del alcance de niños y mascotas, ya que pueden resultar perjudiciales si se ingieren.