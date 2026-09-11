El sencillo desayuno de Robert Pattinson para mantenerse en forma

Robert Pattinson contó qué desayuna cuando se prepara para sus papeles más exigentes y sorprendió con una combinación simple de avena y proteína de vainilla.

Robert Pattinson es una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Ha interpretado personajes que requieren una buena preparación física, como Batman o su reciente papel en La Odisea. Para afrontar estos desafíos, el actor combina alimentación y entrenamiento.

Uno de los hábitos que llamó la atención es su particular desayuno. En una entrevista con GQ realizada en 2020, mientras se preparaba para Batman, Pattinson contó que buscaba una opción rápida y que no necesitara demasiada preparación. Su elección era avena con proteína en polvo de vainilla.

El actor explicó que prácticamente no mezcla los ingredientes. “Casi ni la mezclo”, contó al describir su desayuno. Según sus propias palabras, se trata de una preparación “extraordinariamente fácil”. También reveló que prefiere el café instantáneo por encima de otras opciones.

La sencillez también aparece en otros momentos de su alimentación cuando está trabajando en una película. Pattinson contó que suele repetir los mismos alimentos durante las jornadas de trabajo. En 2025, por ejemplo, reveló que durante algunos meses llegó a comer salmón tres veces al día.

Antes de incorporar el salmón, el actor tenía otro hábito. Según contó, solía comer atún en lata cuando estaba trabajando. Incluso le agregaba salsa Tabasco directamente en el envase. Más tarde decidió reemplazarlo por salmón para reducir su exposición al mercurio.