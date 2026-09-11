11 de septiembre: además del atentado a las Torres Gemelas, qué pasó este día

Además del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre recuerda nacimientos, muertes y hechos históricos, entre ellos el Día del Maestro.

Cuando se habla del 11 de septiembre, el primer recuerdo suele ser el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Sin embargo, la fecha también reúne otros acontecimientos, nacimientos y fallecimientos que forman parte de la historia. En Argentina, además, se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

El Día del Maestro recuerda la muerte de Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay. El expresidente argentino fue uno de los principales impulsores de la educación en el país. Durante su vida política promovió la creación de escuelas y la educación pública, universal y laica.

11 de septiembre: el momento del atentado a las Torres Gemelas NA Qué más pasó el 11 de septiembre además del atentado a las Torres Gemelas La jornada también tiene otros acontecimientos vinculados con la cultura. En 1910 se fundó la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos, que en 1933 pasó a constituirse como Argentores, la Sociedad General de Autores de la Argentina. Ese mismo año nació el escritor argentino Manuel Mujica Láinez, quien también se desempeñó como periodista y crítico de arte.

Entre los nacimientos destacados de la fecha aparecen además el cineasta Brian de Palma, nacido en 1940, y el exfutbolista alemán Franz Beckenbauer, nacido en 1945. En 1965 nacieron el actor y humorista argentino Pablo Granados y el músico, DJ y productor estadounidense Moby.

El 11 de septiembre también quedó marcado por hechos políticos e históricos. En 1973, Augusto Pinochet encabezó el alzamiento militar en Chile que terminó con la muerte del presidente Salvador Allende. En 2001, dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y un tercero impactó contra el Pentágono, en Washington. El hecho fue considerado el mayor atentado terrorista ocurrido dentro de Estados Unidos.