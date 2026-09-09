Qué pasó un 9 de septiembre en Argentina: tres hechos que quizás no conocías

El 9 de septiembre reúne tres hechos destacados de la historia argentina: el voto femenino, el nacimiento de Julieta Díaz y la muerte de Ricardo Balbín.

Cada 9 de septiembre se recuerdan distintos acontecimientos que forman parte de la historia argentina. Desde nacimientos o muertes de personas reconocidas hasta hechos que marcaron un antes y un después en la vida de los argentinos. Entre ellos aparecen la aprobación del voto femenino, el nacimiento de la actriz Julieta Díaz y la muerte del dirigente político Ricardo Balbín.

Qué pasó un 9 de septiembre en Argentina Uno de los hechos más importantes ocurrió el 9 de septiembre de 1947. Ese día, el Congreso Nacional aprobó la Ley 13.010. La norma reconoció el derecho de las mujeres a votar y también a ser elegidas para ocupar cargos políticos. La aprobación tuvo el impulso final de Eva Perón, entonces primera dama.

Sin embargo, el camino hacia ese reconocimiento había comenzado varias décadas antes. El movimiento se inició en 1907 con el Comité Pro-Sufragio Femenino. Entre sus referentes estuvieron Alicia Moreau de Justo, Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane. En las elecciones presidenciales de 1951, más de 3,5 millones de mujeres argentinas pudieron votar por primera vez.

Otro de los acontecimientos destacados de la fecha ocurrió en 1977. El 9 de septiembre de ese año nació en Buenos Aires la actriz Julieta Díaz. A lo largo de su carrera, participó en numerosas producciones de televisión y filmó 18 películas. Su trayectoria la convirtió en una figura reconocida.

Julieta Díaz nació un 9 de septiembre Entre sus trabajos más conocidos aparecen las series Silencios de familia, Valientes, Mujeres asesinas y Soy gitano. Además, recibió más de diez premios a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran cuatro premios Martín Fierro.