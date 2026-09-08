Saldo negativo de la SUBE: cuál es el límite en septiembre de 2026
El saldo de emergencia de la tarjeta SUBE se mantiene en $1.200 durante septiembre: cómo funciona, qué ocurre al recargar y cuánto dinero admite la tarjeta hoy.
Llegar a la parada y descubrir que la tarjeta SUBE no tiene dinero no siempre significa perder el viaje. El sistema conserva durante septiembre de 2026 un saldo de emergencia que se activa cuando el crédito disponible resulta insuficiente. Sin embargo, los aumentos tarifarios redujeron el alcance real de ese respaldo.
La información oficial vigente fija el descubierto en $1.200 para colectivos, trenes, subtes y transporte fluvial, en este último caso para pasajes comprados en boletería. El dato resulta relevante porque todavía circulan cuadros anteriores que asignan límites menores a los servicios ferroviarios. La sección actualizada de preguntas frecuentes de SUBE ya informa un monto unificado para todos los medios de transporte.
Cómo funciona el saldo negativo de la SUBE
El mecanismo es automático y no requiere activación. Si una persona sube al colectivo con $200 disponibles y el pasaje cuesta $742,81, el sistema descuenta la tarifa y deja la tarjeta con $542,81 en negativo. Puede seguir utilizándola mientras la operación no supere el límite habilitado. Una vez agotado ese margen, el validador rechazará nuevos pagos hasta que se realice una carga. El saldo de emergencia no es gratuito: todo lo utilizado se descuenta de la siguiente recarga. Por ejemplo, quien tenga un balance de -$1.000 y cargue $5.000 contará finalmente con $4.000 para viajar.
Con las tarifas nacionales vigentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo para una SUBE registrada cuesta $742,81. Los demás tramos llegan a $861,66, $1.002,80, $1.151,36 y $1.337,06, según la distancia. Esto significa que el descubierto puede cubrir un viaje corto desde saldo cero, pero no alcanza para el recorrido más extenso. En los trenes del AMBA, los valores para usuarios registrados son de $450, $640 y $790. Quienes no tengan la tarjeta asociada a su nombre pagan el doble en ambos servicios, de acuerdo con el cuadro tarifario de Transporte.
Cuánto dinero puede cargarse en la tarjeta
La SUBE admite hasta $40.000 de saldo, mientras que cada carga electrónica tiene un límite de $30.000. Si el usuario quiere alcanzar el máximo, puede necesitar más de una operación, dependiendo del dinero que ya tenga disponible. Las recargas pueden realizarse con la aplicación oficial, billeteras virtuales, home banking o cajeros automáticos.
Después hay que acreditarlas: desde un teléfono Android con NFC, en una Terminal Automática SUBE o mediante Carga a Bordo. En este último caso, el pasajero debe avisarle al chofer que tiene una operación pendiente y apoyar la tarjeta en el validador antes de pagar el boleto. Las cargas no vencen si quedan pendientes.
Qué pasa con los nuevos medios de pago
Los colectivos que operan con el sistema abierto también aceptan tarjetas Visa y Mastercard sin contacto, celulares y relojes con NFC o códigos QR generados desde aplicaciones habilitadas. Estas alternativas no utilizan el saldo de la SUBE y, por lo tanto, tampoco ofrecen su descubierto de emergencia. Además, beneficios como la Tarifa Social Federal y los descuentos por combinación de RED SUBE continúan asociados exclusivamente a la tarjeta física o digital.
Por eso, incluso con la incorporación de nuevas formas de pago, mantenerla registrada conserva ventajas: permite recuperar el dinero ante una pérdida, consultar los movimientos y acceder a tarifas diferenciales. El saldo negativo sirve para resolver un imprevisto, pero ya no garantiza varios viajes antes de la próxima recarga.