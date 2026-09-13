Receta express: mousse de chocolate con solo 3 ingredientes
Aprende a preparar una exquisita mousse de chocolate casera con tan solo tres ingredientes básicos: chocolate, crema y azúcar.
Prepará una rica mousse cremosa y aireada con solo chocolate, crema y azúcar. Esta receta se hace en 10 minutos y se enfría en 1 hora. Verás que parece de repostería pero no tiene ninguna dificultad. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
- 200 g de chocolate semiamargo
- 300 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar impalpable
Paso a paso de la receta
- Derretí el chocolate a baño María o en microondas en intervalos de 15 segundos. Dejá entibiar.
- Batí la crema con el azúcar hasta que esté firme (picos suaves).
- Incorporá el chocolate derretido a la crema con movimientos envolventes, con espátula, hasta integrar.
- Repartí en copas y llevá a la heladera por al menos 1 hora.
- Serví con ralladura de chocolate o frutas. ¡Y listo!