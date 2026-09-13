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Receta express: mousse de chocolate con solo 3 ingredientes

Aprende a preparar una exquisita mousse de chocolate casera con tan solo tres ingredientes básicos: chocolate, crema y azúcar.

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Prepará tu propia mousse en casa.

Prepará tu propia mousse en casa.

Prepará una rica mousse cremosa y aireada con solo chocolate, crema y azúcar. Esta receta se hace en 10 minutos y se enfría en 1 hora. Verás que parece de repostería pero no tiene ninguna dificultad. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (4 porciones)

  • 200 g de chocolate semiamargo
  • 300 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable
¡Qué rico!

¡Qué rico!

Paso a paso de la receta

  1. Derretí el chocolate a baño María o en microondas en intervalos de 15 segundos. Dejá entibiar.
  2. Batí la crema con el azúcar hasta que esté firme (picos suaves).
  3. Incorporá el chocolate derretido a la crema con movimientos envolventes, con espátula, hasta integrar.
  4. Repartí en copas y llevá a la heladera por al menos 1 hora.
  5. Serví con ralladura de chocolate o frutas. ¡Y listo!

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