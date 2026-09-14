Reino Unido le responde a Argentina y refuerza su defensa con aviones de guerra en Malvinas

El gobierno británico confirmó la renovación de su flota militar en Malvinas mediante el reemplazo de los cuatro aviones de combate Typhoon que custodian el espacio aéreo del archipiélago.

En un contexto de creciente repercusión internacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ratificó un despliegue de mayor capacidad bélica en el Escuadrón 1435 apostado en las islas. El plan contempla el retiro de las aeronaves de primera generación para incorporar unidades equipadas con sistemas de radar y armamento de mayor alcance.

La medida oficial fue confirmada por el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa británico, Luke Pollard, tras un requerimiento parlamentario. Según detalló el funcionario, los cazas Typhoon de la Tranche 1 asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 pertenecientes a la flota activa del Reino Unido.

La advertencia de Trump y la postura argentina El rearme británico se produce en simultáneo con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tildó una eventual escalada entre Argentina y el Reino Unido como un "desastre potencial" y se ofreció a mediar en la disputa territorial. A su vez, el mandatario estadounidense llegó a sugerir la posibilidad de retirar el respaldo histórico de Washington a la posición británica.

Frente a este escenario, el gobierno argentino fijó su postura oficial a través del ministro de Defensa, Carlos Presti, quien remarcó que la Constitución Nacional determina la vía diplomática y pacífica como el único camino legítimo para recuperar la soberanía de las islas. Asimismo, el funcionario señaló que el presidente Javier Milei y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran evaluando en detalle el impacto de las recientes declaraciones de Donald Trump dentro del esquema general de la política exterior argentina