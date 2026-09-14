Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron su pacto por la independencia: esto dice el documento y qué le exigen al Reino Unido

El movimiento por la independencia dentro del Reino Unido dio este lunes un nuevo paso. Dirigentes de los principales partidos independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron en Cardiff un acuerdo para trabajar en conjunto y aumentar la presión sobre el Gobierno británico ante posibles cambios constitucionales.

Entre los firmantes estuvieron John Swinney, primer ministro de Escocia y líder del partido que impulsa la independencia escocesa; Rhun ap Iorwerth, primer ministro de Gales y referente del principal partido nacionalista galés; y Michelle O'Neill, primera ministra de Irlanda del Norte y dirigente de Sinn Féin, la fuerza que busca la reunificación de Irlanda. También participó Mary Lou McDonald, presidenta de Sinn Féin y una de las principales figuras políticas de Irlanda. Todos asistieron en representación de sus partidos y no como representantes oficiales de los gobiernos que encabezan.

Uno de los principales puntos del documento es el reclamo directo a Londres. Los partidos pidieron al Gobierno británico que comience a “preparar, planificar y facilitar el cambio constitucional” en cada uno de los territorios, en caso de que sus ciudadanos opten por modificar su relación con el Reino Unido.

Los firmantes sostienen que Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen derecho a decidir su propio futuro y consideran que ningún gobierno de Westminster debería impedir ese proceso. Aunque los tres movimientos tienen objetivos y situaciones constitucionales diferentes, acordaron respaldarse en sus respectivos caminos hacia la independencia o, en el caso de Sinn Féin, hacia la reunificación de Irlanda .

El entendimiento no se limita a la cuestión territorial. SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin acordaron aumentar la cooperación en asuntos económicos, energéticos y de política internacional. Entre sus objetivos figura intercambiar propuestas para impulsar el crecimiento y ampliar los recursos energéticos de sus territorios.

Los firmantes exigieron al Gobierno británico que se prepare para posibles cambios constitucionales vinculados a la independencia .

La relación con Europa también ocupa un lugar dentro del memorando. Los tres partidos plantearon profundizar la cooperación internacional y dejaron una definición sobre el rumbo que pretenden para sus territorios, especialmente después de la salida británica de la Unión Europea.

Pese a la alianza, los partidos reconocieron que los caminos no serán idénticos. Cada territorio deberá definir sus propios tiempos y mecanismos, pero la firma en Cardiff consolida una estrategia común para que la independencia y una eventual transformación de la estructura constitucional del Reino Unido sigan ocupando un lugar central en la agenda política.

An historic moment as the leaders of Sinn Féin, the SNP and Plaid Cymru come together to stand up for the interests of our nations and their right to independence.



For the first time in history, three nationalist and pro-independence First Ministers now hold office.



Today is a… pic.twitter.com/BbSjMhnOUY — Michelle O’Neill (@moneillsf) September 14, 2026

El contundente mensaje tras el pacto por la independencia

Luego de firmar el acuerdo, los dirigentes difundieron un mensaje conjunto en el que aseguraron que el escenario político dentro del Reino Unido está cambiando y anticiparon que esperan avances constitucionales en los próximos años.

"El panorama político en estas islas está cambiando. Por primera vez en la historia, los habitantes de estas islas tienen primeros ministros en Escocia, Gales e Irlanda del Norte que están comprometidos con la independencia del Reino Unido", señala el documento.

Los dirigentes agregaron: "Para quienes nos observan desde estas islas, para quienes nos observan desde todo el mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin".

"Creemos que hay una mejor manera: que las naciones trabajen juntas en igualdad de condiciones, compartiendo ideas y conocimientos especializados, y construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes. Nuestros movimientos cuentan con un gran impulso; creemos que se avecina un cambio constitucional", continúa el texto.

A partir de esa posición, SNP, Plaid Cymru y Sinn Féin se comprometieron a fortalecer la cooperación entre sus partidos y buscar áreas concretas en las que puedan trabajar conjuntamente. El acuerdo también plantea "rechazar el modelo económico fallido de Whitehall", compartir propuestas para impulsar el crecimiento económico y ampliar los recursos energéticos. A su vez, sostiene que “el futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea".

El documento termina con uno de los reclamos más directos al Gobierno británico: "Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro".

Los firmantes reconocieron que los tres movimientos mantienen posiciones constitucionales diferentes y que cada territorio seguirá su propio camino. Sin embargo, cerraron con una petición concreta a Londres: "Instamos al Gobierno británico a que se prepare, planifique y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción".