Hallaron muerto al primo de Keiko Fujimori en su departamento de Lima: qué se sabe sobre su muerte

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de Keiko Fujimori , fue hallado muerto este domingo en el departamento donde vivía solo, ubicado en el distrito limeño de La Molina. Según el acta policial citada por medios peruanos, habría fallecido varios días antes de que encontraran su cuerpo.

El hombre residía en el segundo piso de un edificio y su prolongada ausencia había llamado la atención de los vecinos. Algunos aseguraron que llevaban entre 15 y 20 días sin verlo, mientras que otra residente sostuvo que hacía casi un mes que no se cruzaba con él.

Los vecinos señalaron que Kagami Fujimori acostumbraba salir y realizar actividades cotidianas, como comprar pan por las tardes. Al notar que había dejado de aparecer por los espacios comunes, los copropietarios del edificio se comunicaron con su expareja para advertirle sobre la situación.

Según la información publicada por medios peruanos, los agentes debieron ingresar a la vivienda por una ventana con ayuda de una escalera de hierro. Una vez dentro, encontraron el cuerpo de Kagami Fujimori en la cocina, sentado en una silla.

La Policía Nacional de Perú intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Hasta el momento, la causa de la muerte no fue informada oficialmente y tampoco pudo determinarse con precisión cuándo ocurrió el fallecimiento.

Un vecino contó que aproximadamente un mes antes Kagami Fujimori le había mencionado que atravesaba problemas de salud y que estaba concurriendo al hospital. Sin embargo, esa circunstancia no fue vinculada oficialmente con su muerte.

Quién era Ysidro Fernando Kagami Fujimori

Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente peruano Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku. Por ese vínculo familiar era primo de Keiko Fujimori. De acuerdo con la información de medios locales, Kagami había trabajado como consultor de servicios en Cajamarca.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte y buscan establecer qué ocurrió durante los días previos al hallazgo. Hasta el momento, Keiko Fujimori y otros integrantes de la familia no realizaron declaraciones públicas sobre el caso.