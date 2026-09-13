Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para impulsar la independencia del Reino Unido

Los principales líderes nacionalistas se reunirán en Cardiff para reclamar el derecho a convocar referendos y avanzar en una estrategia conjunta de independencia.

La independencia vuelve al centro del debate político ante la reunión de los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El futuro territorial del Reino Unido vuelve a quedar en el centro de la discusión política. Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento con un objetivo común: avanzar en sus reclamos de independencia y exigir a Londres que permita la celebración de referendos.

La cumbre reunirá al jefe del Gobierno escocés y líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), John Swinney; al ministro principal de Gales y dirigente de Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth; y a la líder norirlandesa del Sinn Féin, Michelle O'Neill. Los tres participarán en calidad de dirigentes partidarios y no como representantes oficiales de sus respectivos gobiernos.

El encuentro apunta a consolidar una posición conjunta frente al Gobierno británico. Los partidos preparan una declaración en la que defenderán el derecho de sus territorios a decidir su futuro mediante consultas populares y reclamarán mayores competencias frente al poder central de Westminster.

Los dirigentes buscarán coordinar sus reclamos para conseguir el derecho a celebrar referendos sobre la independencia. La independencia vuelve a presionar al Reino Unido Uno de los dirigentes que elevó el tono antes de la reunión fue John Swinney. El líder escocés aseguró que la situación actual del Reino Unido no es sostenible y destacó que, por primera vez, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están encabezadas por ministros principales partidarios de modificar profundamente su relación constitucional con Londres.

En el caso de Escocia, el reclamo tiene un antecedente clave. En 2014 se celebró un referéndum en el que el 55,3% votó por permanecer dentro del Reino Unido, mientras que el 44,7% eligió la independencia. Desde entonces, el SNP insiste en realizar una nueva consulta, aunque para avanzar legalmente necesita la intervención de Westminster. Un informe del Parlamento escocés publicado este año recordó que el Parlamento de Escocia no tiene competencia para convocar unilateralmente un referéndum sobre la separación.