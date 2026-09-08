Malvinas cambia los planes de Javier Milei y pone en dudas por su viaje a Inglaterra

Con el giro sobre la causa Islas Malvinas a partir de la cadena nacional , en el Gobierno muestran dudas sobre el viaje de Javier Milei a Inglaterra previsto para fin de año.

Tanto desde Casa Rosada como en Cancillería colocan interrogantes acerca de la gira del mandatario que se venía organizando desde hace más de un año.

Las fuentes consultadas por Agencia Noticias Argentinas evitan confirmar la travesía, más allá de que un ministro en el mes de julio había alimentado la expectativa. Precisamente, el funcionario expresó que el jefe de Estado podía pisar Londres entre octubre y noviembre en el contexto de la realización de un foro de inversiones .

Dicho foro llevará el nombre de “Argentina Week” y ya se realizó en Nueva York, Estados Unidos , entre el 8 y el 11 de noviembre. Y tendrá una edición en París, Francia , a finales de este mes.

Pero el escenario cambió drásticamente y la “Londres Week” quedó ahora en una nebulosa.

El año pasado, Milei había recibido en Casa Rosada al ex primer ministro inglés Boris Johnson, quien promocionaba su libro y además trascendió que le planteó al mandatario argentino la posibilidad de concretar un encuentro en Londres con Mick Jagger, el histórico líder de los Rolling Stones e ídolo del economista libertario.

El propio jefe de Estado fue quien le pidió a Johnson conocer al músico, y en el entorno presidencial se dejó trascender que el político británico “se ofreció a gestionar ese encuentro” cuando Milei pisara suelo inglés.

Pero el tiempo pasó y, ante la pérdida de respaldo de la opinión pública y lo sucedido en el último Mundial con la bandera que mostró la Selección Argentina, además del malestar de Donald Trump con el Reino Unido por la falta de apoyo en temas geopolíticos, Milei tiene el objetivo de recuperar centralidad en la agenda.

Para eso, realizó una cadena nacional para reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció que enviará un paquete de medidas al Congreso de la Nación.

Además, aprovechó para confirmar sanciones a las empresas que intenten explotar recursos en las inmediaciones del archipiélago.

Fue un giro luego de que el jefe de Estado haya reivindicado la autodeterminación de los isleños, elogiara a Margaret Thatcher —la primera ministra durante el conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra en 1982— y evitara opinar sobre las actividades de las empresas offshore en el archipiélago en torno al proyecto Sea Lion.

Dichas actividades son impulsadas por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Milei nunca habló del rol de las compañías. Hasta la semana pasada, cuando prometió sanciones.

En su discurso, acompañado por todo su gabinete, el jefe de Estado recalcó que las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido que no avancen con acciones unilaterales, especialmente acerca de la explotación de recursos naturales.

Con este antecedente, el economista declaró: “El proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.