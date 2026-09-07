Entre el apoyo y las dudas: qué opinan los veteranos de Malvinas de las medidas anunciadas por Javier Milei

El discurso de Javier Milei sobre Malvinas abrió un nuevo escenario en torno al reclamo argentino de soberanía. Los anuncios sobre sanciones a petroleras, una mayor presencia en el Atlántico Sur y nuevas herramientas institucionales recibieron respaldos entre veteranos y referentes de la causa, aunque también despertaron dudas sobre su implementación, la relación con Estados Unidos y la continuidad de las políticas existentes.

Durante la cadena nacional, el presidente sostuvo que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y vinculó las posibilidades del reclamo con la relación estratégica que su Gobierno mantiene con Estados Unidos. También aseguró que Washington se encuentra “revaluando su posición histórica” respecto de las Islas y anunció medidas frente al avance de la explotación petrolera offshore.

Al día siguiente, el Gobierno oficializó parte de los anuncios a través de los decretos 867 y 868. Tras ello, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina expresó su respaldo al Gobierno por la reafirmación de soberanía y al endurecimiento de las sanciones contra quienes participen de la explotación de recursos, aunque exigiendo que los combatientes de 1982 sean incorporados a la discusión legislativa.

Las posiciones individuales, sin embargo, mostraron distintos matices. Daysi Rendo Gadea, titular de la Comisión Malvinas de Apera y viuda de Carlos “Cacho” María Vergara Ruzo, piloto civil del Escuadrón Fénix, resumió esa tensión con una definición: “ Como defensora de la Causa Malvinas, es el discurso soñado. Pero hay demasiados hilos sueltos y se ve mucho de campaña política ”.

Rendo Gadea consideró prematuro determinar si los anuncios representan un verdadero cambio en la política argentina sobre Malvinas. Entre sus interrogantes, puso el foco en la necesidad de recurrir a nuevos decretos cuando ya existen normas destinadas a sancionar actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina.

También recordó que las leyes 26.659 y 26.915 estaban vigentes cuando Milei llegó al Gobierno y preguntó por qué no habían sido utilizadas previamente frente al avance del proyecto Sea Lion. Según señaló, el desarrollo petrolero había sido anunciado en 2022 y confirmado en diciembre de 2025, con perforaciones previstas para 2027 y producción desde 2028.

Las dudas sobre Trump y el rol de Estados Unidos

Uno de los puntos que más interrogantes despertó fue la referencia de Milei a Donald Trump. Durante su cadena, el mandatario argentino sostuvo que Estados Unidos se encuentra revaluando su posición histórica sobre Malvinas y atribuyó esa posibilidad al alineamiento estratégico entre ambos gobiernos.

En ese contexto, Rendo Gadea cuestionó que pueda interpretarse esa relación como una garantía de apoyo estadounidense para que Argentina recupere las Islas. “Nunca Trump dijo o afirmó implícitamente un apoyo militar y económico para que Argentina recupere las Islas”, advirtió.

Proyecto Sea Lion de petróleo en Malvinas. Imagen generada con IA/MDZ

También planteó dudas respecto de la anunciada base militar. Según sostuvo, Milei no precisó si se tratará de una instalación exclusivamente argentina, de un proyecto conjunto con Estados Unidos o de una presencia estadounidense en territorio nacional. “¿Es el mismo proyecto y ubicación? Nunca lo dijo”, cuestionó, al recordar antecedentes de una iniciativa de base naval.

Para Rendo Gadea, Argentina necesita fortalecer sus Fuerzas Armadas, pero eso no implica abandonar la vía diplomática. “Quiero una vía pacífica y diplomática, justamente porque viví la guerra. Pero un país indefenso militarmente no es el ideal para recuperar”, explicó la referente y viuda de un combatiente de Malvinas.

El reclamo por una política de Estado sobre Malvinas

Otro de los puntos centrales de las reacciones fue la necesidad de sostener el reclamo más allá del gobierno de turno. “Política de Estado sobre Malvinas es tener continuidad en el reclamo, unificar criterio sin ahondar la grieta entre bandos políticos”, sostuvo Rendo Gadea. Para la referente, esa continuidad debería involucrar a todas las fuerzas políticas y también a los veteranos.

En ese sentido, cuestionó que se planteen nuevas estructuras institucionales sin aclarar qué sucederá con las que ya existen. Como ejemplo mencionó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558 e integrado por representantes políticos, académicos, veteranos, especialistas y científicos. “¡Nunca lo convocó! ¿Hoy se anuncia uno nuevo?”, cuestionó.

“No me quiero ilusionar demasiado”

El veterano Manuel Villegas también expresó una posición atravesada por la expectativa y la cautela. Para explicar cómo debería encararse la cuestión Malvinas, utilizó una comparación futbolera. “Ojalá que algún día nos pusiéramos como la Selección a trabajar en equipo y que el jefe del equipo, el técnico, escuche a sus jugadores. Esa sería la forma ideal para un país”, señaló.

Villegas reconoció las críticas sobre un posible acercamiento excesivo a Estados Unidos, pero puso el foco en la situación actual de las Islas. “Como habló Milei unos dicen que es por política, por las elecciones del año que viene, dicen que cambiamos de amo y, en eso, algo de razón tienen. Ahora los ingleses se están llevando el cien por ciento de todo. Si mañana nosotros le tenemos que entregar parte a los Estados Unidos, no es justo de ninguna manera, pero, por lo menos vamos a recuperar nuestro territorio. Eso es lo fundamental. Hoy por hoy estamos perdiendo el 100%”, opinó.

Y agregó: “Ojalá que se dé. Viste cómo es la política. No me quiero ilusionar demasiado”.

Las críticas de Juan Carlos Yorio

Más crítica fue la posición de Juan Carlos Yorio. El veterano puso en duda la credibilidad del giro discursivo del Presidente sobre la cuestión Malvinas y marcó una contradicción con posiciones que Milei había expresado anteriormente. “Si el causante fuera otro, me parecería bien, pero viniendo de quien viene, es una contradicción a lo que venía diciendo. No es creíble y es todo muy para desconfiar”, sostuvo.

Yorio también cuestionó cualquier escenario en el que la relación de dependencia respecto del Reino Unido sea reemplazada por una subordinación a Estados Unidos: “Será que pasamos de Reino Unido a Estados Unidos... cualquier caso es inadmisible”. Finalmente, planteó su desconfianza sobre el cambio de postura que observa en Milei respecto de los habitantes de las Islas: “Siento que nos sigue mintiendo descaradamente”.

El comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra

La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”, por su parte, sostuvo en su comunicado que Malvinas “es y debe ser siempre una política de Estado central, permanente e irrenunciable” y reclamó participación de los excombatientes en el debate parlamentario de las medidas anunciadas.

El comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra "2 de abril" tras el anuncio de Javier Milei. Gentileza

La organización también respaldó el endurecimiento de las sanciones contra empresas, buques y organismos que participen de la explotación de recursos en las áreas en disputa y valoró el fortalecimiento de la presencia argentina en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.