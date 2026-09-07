Proyecto Sea Lion en Malvinas: cuál es la estimación acerca de su potencial producción y reservas de petróleo
Argentina podría usar las restricciones a empresas que operan en Malvinas como herramienta de presión, ante el avance del proyecto Sea Lion.
Ante el avance del proyecto Sea Leon en Malvinas, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional un paquete de sanciones contra las petroleras involucradas en la inciativa.
El Gobierno argentino busca frenar la extracción de crudo en el Atlántico Sur. La Argentina podría usar las restricciones a empresas que operan en Malvinas como herramienta de presión, ante el avance del proyecto Sea Lion.
La iniciativa, desarrollada por la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper, busca convertirse en la primera en producir petróleo en las aguas que rodean a las islas Malvinas.
El emprendimiento se desarrolla en una zona del Atlántico Sur ubicada a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y a 450 metros de profundidad. Sea Lion fue el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas circundantes al archipiélago, un hallazgo anunciado por Rockhopper en mayo de 2010.
Potencial
Sea Lion ya no es sólo una expectativa exploratoria, es un proyecto concreto. Según datos de la consultora especializada en energía, Aleph Energy, cuenta con 300 millones de barriles de reservas, una producción potencial de 50 mil barriles/día. A su vez, ya obtuvo US$1.000 millones de financiamiento y tiene una valuación de mercado cercana a US$3.000 millones.
"Estamos en un momento particularmente importante. La energía volvió a ocupar un lugar central en un mundo cada vez más fragmentado. Estados Unidos y China compiten por influencia, recursos estratégicos y seguridad energética. EE.UU. está reforzando su atención sobre todo el continente americano", señaló Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy.
La compañía israelí Navitas, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó al proyecto offshore a principios de 2020, cuando adquirió el 30% de Sea Lion. Actualmente, es la operadora del emprendimiento y posee una participación del 65%, mientras que la británica Rockhopper conserva el 35% restante.