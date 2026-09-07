Proyecto Sea Lion en Malvinas: cuál es la estimación acerca de su potencial producción y reservas de petróleo

Argentina podría usar las restricciones a empresas que operan en Malvinas como herramienta de presión, ante el avance del proyecto Sea Lion.

Ante el avance del proyecto Sea Leon en Malvinas, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional un paquete de sanciones contra las petroleras involucradas en la inciativa.

El Gobierno argentino busca frenar la extracción de crudo en el Atlántico Sur. La Argentina podría usar las restricciones a empresas que operan en Malvinas como herramienta de presión, ante el avance del proyecto Sea Lion.

La iniciativa, desarrollada por la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper, busca convertirse en la primera en producir petróleo en las aguas que rodean a las islas Malvinas.

El emprendimiento se desarrolla en una zona del Atlántico Sur ubicada a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y a 450 metros de profundidad. Sea Lion fue el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas circundantes al archipiélago, un hallazgo anunciado por Rockhopper en mayo de 2010.

Potencial Sea Lion ya no es sólo una expectativa exploratoria, es un proyecto concreto. Según datos de la consultora especializada en energía, Aleph Energy, cuenta con 300 millones de barriles de reservas, una producción potencial de 50 mil barriles/día. A su vez, ya obtuvo US$1.000 millones de financiamiento y tiene una valuación de mercado cercana a US$3.000 millones.