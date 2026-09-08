El Gobierno acelera su agenda: Malvinas, reforma política y nuevos proyectos en el Congreso

La Casa Rosada reunirá a su Mesa Política con la presencia de Pablo Quirno y Carlos Presti para coordinar la estrategia por Malvinas y definir el avance de los principales proyectos libertarios en el Congreso.

La Mesa Política del Gobierno nacional volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada para definir los próximos pasos de la gestión, con las Islas Malvinas como uno de los principales ejes del encuentro.

La reunión estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará esta vez con la participación del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti. La incorporación de ambos funcionarios apunta a coordinar la estrategia diplomática y parlamentaria del Ejecutivo luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas.

El Gobierno busca avanzar sin demoras con el paquete de leyes sobre las Islas Malvinas, que ingresará por la Cámara de Diputados para comenzar su tratamiento legislativo. El Presidente ya dejó en claro que considera el tema prioritario para su gestión y que pretende mantenerlo en el centro de la agenda política.

Durante el encuentro también habrá espacio para analizar los distintos proyectos impulsados por La Libertad Avanza en el Congreso. Entre las iniciativas que el oficialismo pretende acelerar se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Ley de Inocencia Fiscal bis, ambas aprobadas por Diputados el mes pasado y actualmente a la espera de tratamiento en el Senado.

Otro de los temas centrales será la reforma política, una iniciativa que la Casa Rosada pretende impulsar durante septiembre. En el último encuentro de la Mesa Política se planteó avanzar con la eliminación de las PASO, además de otras modificaciones al sistema electoral.