Los líderes de Escocia, Irlanda y Gales esperan la reacción de Londres para avanzar con su independencia

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron un pacto estratégico en Cardiff para impulsar su autodeterminación e independizarse del Reino Unido.

Dichos países no poseen la potestad de convocar a referendos de independencia ni habilitar mecanismos de separación sin la autorización expresa del parlamento de Londres.

En un hecho calificado de histórico por los dirigentes políticos regionales, las principales fuerzas independentistas del Reino Unido coordinaron una postura común contra el centralismo de Londres. Dirigentes del Partido Nacional Escocés (SNP), el galés Plaid Cymru y el norirlandés Sinn Féin oficializaron un "memorando de entendimiento" para abrir el camino hacia la soberanía de sus respectivos territorios.

Durante el encuentro, los dirigentes dejaron en claro que, aunque cada nación cuenta con un ritmo y una vía constitucional propia hacia la separación, comparten la meta de tomar control de sus recursos energéticos, fortalecer sus economías y reintegrarse al bloque comunitario europeo.

Los puntos clave de la declaración de Cardiff EFE El documento firmado en la capital galesa fija los pilares del reclamo autonómico frente a las restricciones del parlamento británico:

Soberanía y autodeterminación: los firmantes rechazaron cualquier bloqueo de la administración británica al afirmar que "ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia".

Retorno a la Unión Europea: las tres naciones coincidieron en que el desarrollo económico y la estabilidad a largo plazo están ligados al reingreso a la Unión Europea .

Presión a Londres: exigieron al Ejecutivo británico que "se prepare, planifique y facilite el cambio constitucional", asegurando que la coincidencia de liderazgos independistas en las tres regiones marca que "el tiempo de Westminster está llegando a su fin". "Es ese momento en el que afirmamos colectivamente nuestro derecho inalienable a decidir nuestro futuro", sostuvo Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, tras la rúbrica del acuerdo.