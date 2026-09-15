Detuvieron al principal sospechoso del tiroteo que terminó con el asesinato del niño en Las Heras

El sospechoso fue detenido en el barrio San Martín, luego de que fuera identificado como uno de los responsables del asesinato del menor.

La investigación por el asesinato de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años que murió tras ser alcanzado por un disparo durante un ataque contra una vivienda de la villa Junín, en Las Heras, sumó un avance clave: la Policía detuvo esta mañana al principal sospechoso de haber efectuado los disparos.

De acuerdo con información policial, el sospechoso había sido identificado durante la noche a partir del trabajo realizado por la Dirección de Investigaciones y de las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. Con esos elementos, la Fiscalía dispuso su captura y los investigadores iniciaron una búsqueda que se extendió durante toda la madrugada.

Fue localizado en el barrio San Martín Finalmente, el hombre fue localizado y detenido en horas de la mañana en el barrio San Martín, a menos de 12 horas de que los investigadores lograran identificarlo como el principal sospechoso del ataque.