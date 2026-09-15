Crimen del Leonel Ortiz: el asesinato de una niña que sacudió años atrás al mismo asentamiento de Las Heras

El asesinato de Leonel Santino Ortiz, el pequeño de 7 años ultimado de tres disparos en la villa Junín, en Las Heras , volvió a poner en escena una de las caras más dolorosas de la violencia: los niños que terminan pagando con su vida por conflictos que no les pertenecen. Años atrás, un episodio similar sacudió a ese mismo asentamiento.

Leonel Ortiz estaba en su casa cuando varios hombres llegaron hasta el lugar y comenzaron a disparar contra quienes se encontraban allí. La balacera terminó con el pequeño asesinado y, poco después, con una familia atravesada por una tragedia que vuelve a repetirse en el mismo asentamiento.

Porque existe un antecedente que estremeció a los habitantes de la vi lla Junín . Fue en 2019 cuando otra niña fue asesinada en circunstancias similares: Lara Mikayla Gentil Ortiz, de apenas 3 años , fue alcanzada por una bala durante un ataque armado que, de acuerdo con la investigación, estaba dirigido contra un familiar de la pequeña.

En ambos episodios aparece una misma escena de fondo: adultos enfrentados, disparos y criaturas que quedan en medio de una violencia que no provocaron .

El crimen de Lara ocurrió durante la noche del 6 de marzo de 2019, cuando tres hombres llegaron hasta Villa Junín a bordo de un Fiat Uno blanco, de tres puertas , y comenzaron a disparar sin piedad contra un grupo de personas.

En ese momento, la pequeña se encontraba junto a su madre cuando uno de los proyectiles la alcanzó y le impactó en el pecho.

Los agresores escaparon después del ataque y la madre de Lara, desesperada, la trasladó con ayuda de un vecino hasta el Hospital Carrillo. Los médicos intentaron salvarla, pero las heridas eran demasiado graves y la niña murió pocos minutos después de ingresar.

Lara Mikayla Gentil Ortiz fue trasladada al Hospital Carrillo, donde murió producti de la herida de bala. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La investigación determinó que el ataque habría tenido como objetivo un familiar de la menor, un hombre identificado como Víctor Villegas de 23 años, quien era su tío y se encontraba en el lugar junto a la menor. La principal hipótesis vinculó aquella balacera con un conflicto personal y un supuesto triángulo amoroso.

La pequeña, sin embargo, no tenía nada que ver con aquella disputa. Tenía tres años y estaba junto a su madre cuando una bala que iba dirigida hacia otra persona terminó quitándole la vida.

Un conflicto familiar que terminó con la vida de Leonel

Ahora, el nombre de Leonel Santino Ortiz, de 7 años vuelve a quedar ligado a una tragedia en el mismo asentamiento y a una historia similar.

El ataque que terminó con la vida de Lionel tendría como trasfondo un conflicto que mantenían sus hermanos, según las primeras líneas investigativas. Los hombres que llegaron hasta la vivienda familiar y desataron una balacera, habrian llegado al lugar motivado por problemas existentes con los familiares del menor.

La vivienda en donde ocurrió el ataque en el que fue asesinado Leonel Santino Ortiz de 7 años. Mariano Godoy/MDZ

El ataque fue de una magnitud tal que la primera información reunida en la escena habló de más de 40 disparos. Después de la balacera, los agresores escaparon y dejaron al niño gravemente herido.

Los vecinos fueron quienes trasladaron a Lionel en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, pero los médicos no pudieron salvarlo.

Dos niños, una misma tragedia

El caso de Lara y el de Lionel ocurrieron en momentos diferentes, pero comparten un punto que resulta difícil de ignorar: ninguno de los dos era el objetivo de los conflictos que desencadenaron los ataques.

Lara murió durante una balacera dirigida contra un familiar. Leonel, de acuerdo con la información incorporada a la investigación, quedó atrapado en un ataque relacionado con problemas que mantenían sus hermanos.

En ambos casos, las armas que buscaban resolver disputas entre adultos terminaron alcanzando a quienes menos tenían que ver con ellas. Y la villa Junín vuelve a quedar marcada por la misma postal: una criatura muerta, una familia destruida y una investigación que intenta reconstruir una violencia que, una vez más, terminó descargándose sobre un niño.