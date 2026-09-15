Las amenazas previas al asesinato del niño y la hipótesis del ataque en venganza por el robo de droga
Previo al asesinato de Leonel Ortiz, su familia había recibido amenazas por parte de los autores. Incluso, intentaron prenderles fuego la casa.
Horas antes del asesinato de Leonel Santino Ortiz, el niño ultimado la noche del lunes durante un tiroteo, la tensión ya se podía sentir en la villa Junín de Las Heras. La familia de la víctima recibió amenazas y hasta intentaron incendiarles una casa. Pese a eso, no alertaron a las autoridades y todo terminó de la peor manera.
De acuerdo con averiguaciones practicadas por MDZ, el conflicto se originó después de que, entre el fin de semana y las primeras horas del lunes, sujetos irrumpieron en uno de los "ranchitos" del asentamiento que son utilizados como punta de venta de drogas y que estarían comandados por un sujeto conocido como el "Porteño".
Amenazas y vengaza por el robo al "Porteño"
Al parecer, ese inmueble fue desvalijado por los ladrones en busca de drogas. Más allá de que se desconoce si los autores tuvieron o no exito en su búsqueda, la situación generó la bronca del "Porteño", oriundo del barrio 25 de Mayo y con presencia en la zona de El Borbollón.
El sindicado narco llegó al dato de que los hermanos de Leonel Ortiz y otros individuos de la zona habrían sido responsable del robo. Por eso, a lo largo de la jornada del lunes, la familia del niño recibió amenazas por parte de sujetos que responden al "Porteño".
Eso no fue todo, ya que intentaron prender fuego una casa vinculada a la familia. Más allá de que hubo un desplazamiento policial en horas del mediodía por esos hechos, cuando policías arribaron al lugar los testigos no quisieron colaborar y nadie denunció la situación que se estaba viviendo, explicaron fuentes allegadas a la investigación.
El ataque a tiros contra un hermano de la víctima
Fue así que la violencia escaló hasta la noche, cuando pasadas las 21 un hermano del niño asesinado fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo, quienes serían soldaditos del "Porteño". Acto seguido, comenzaron a dispararle y perseguirlo por los pasillos de la villa Junín.
El hermano de la víctima corrió por su vida e ingresó a su domicilio, por lo que los malvivientes a bordo del vehículo descargaron una lluvia de balas contra esa propiedad. Fue allí cuando Leonel Ortiz fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.
El niño fue auxiliado por sus familiares y trasladado en un auto particular hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que había fallecido a raíz de los impactos de bala que presentaba en las piernas y en el sector izquierdo del tórax.
La detención de un sospechoso del tiroteo fatal
Tras el hecho de sangre, los detectives de la causa que lidera la fiscal de Homicidios Oscar Malla, avanazaron sobre la identidad de uno de los posibles autores, llamado Cristian Alejandro Cabrera Ramírez (48), quien finalmente fue detenido la mañana de este martes en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza.
El sospechoso quedó a disposición de la mencionada representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien definirá en las próximas horas su situación procesal en el expediente que investiga el asesinato del niño.