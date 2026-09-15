Las amenazas previas al asesinato del niño y la hipótesis del ataque en venganza por el robo de droga

Previo al asesinato de Leonel Ortiz, su familia había recibido amenazas por parte de los autores. Incluso, intentaron prenderles fuego la casa.

Horas antes del asesinato de Leonel Santino Ortiz, el niño ultimado la noche del lunes durante un tiroteo, la tensión ya se podía sentir en la villa Junín de Las Heras. La familia de la víctima recibió amenazas y hasta intentaron incendiarles una casa. Pese a eso, no alertaron a las autoridades y todo terminó de la peor manera.

De acuerdo con averiguaciones practicadas por MDZ, el conflicto se originó después de que, entre el fin de semana y las primeras horas del lunes, sujetos irrumpieron en uno de los "ranchitos" del asentamiento que son utilizados como punta de venta de drogas y que estarían comandados por un sujeto conocido como el "Porteño".

Amenazas y vengaza por el robo al "Porteño" Al parecer, ese inmueble fue desvalijado por los ladrones en busca de drogas. Más allá de que se desconoce si los autores tuvieron o no exito en su búsqueda, la situación generó la bronca del "Porteño", oriundo del barrio 25 de Mayo y con presencia en la zona de El Borbollón.

El sindicado narco llegó al dato de que los hermanos de Leonel Ortiz y otros individuos de la zona habrían sido responsable del robo. Por eso, a lo largo de la jornada del lunes, la familia del niño recibió amenazas por parte de sujetos que responden al "Porteño".

Eso no fue todo, ya que intentaron prender fuego una casa vinculada a la familia. Más allá de que hubo un desplazamiento policial en horas del mediodía por esos hechos, cuando policías arribaron al lugar los testigos no quisieron colaborar y nadie denunció la situación que se estaba viviendo, explicaron fuentes allegadas a la investigación.