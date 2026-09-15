Una vecina de la villa Junín relató que su familia fue atacada minutos despues del asesinato del niño

El asesinato de Leonel Santino Ortiz , el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo durante un ataque contra su vivienda en la villa Junín, Las Heras , dejó a los vecinos nuevamente bajo una fuerte sensación de temor.

Tras el crimen, una mujer que vive frente al asentamiento contó que su familia también fue víctima de una balacera y que debieron refugiarse dentro de su casa para evitar ser alcanzados por los disparos.

La vecina relató que en ese momento se encontraban su hermano y otros integrantes de su familia en la vivienda. De acuerdo con su relato, los hombres comenzaron a disparar contra el domicilio y todos debieron correr hacia el interior de la casa para ponerse en resguardo. Ninguno de ellos resultó herido , aunque el episodio volvió a instalar el miedo entre quienes viven en la zona.

La mujer sostuvo además que la situación de violencia no comenzó con el asesinato de Leonel , sino que arrastra antecedentes de otros enfrentamientos y ataques contra familias del sector.

Entre los antecedentes que mencionó, la mujer relató el caso de una niña de 7 años que había asistido a un cumpleaños en la villa y terminó gravemente herida . Según su versión, la menor fue golpeada y sufrió una desfiguración en el rostro y una fractura de fémur.

A partir de aquel episodio, la familia de la vecina habría salido en defensa de la niña. Desde entonces, aseguró, comenzaron una serie de ataques contra ellos, que incluyeron balaceras contra sus viviendas y amenazas a distintos integrantes de la familia.

La mujer afirmó que su hermano fue atacado en varias oportunidades y que también sus sobrinos recibieron amenazas. Por ese motivo, explicó que muchas familias de la zona prefieren mantener silencio por temor a posibles represalias.

Sospechan que los ataques están relacionados

La vecina también señaló que, de acuerdo con su percepción, los responsables de estos episodios formarían parte de una misma familia y estarían vinculados con distintos hechos violentos en el sector. Los describió como personas que, según su relato, ocupan viviendas, provocan incendios, golpean domicilios y realizan disparos.

En relación con el asesinato de Lionel, la mujer sostuvo que sospechan que quienes atacaron al niño pertenecerían al mismo grupo que los han atacado a ellos en otras oportunidades.

Además, aseguró que el ataque contra su vivienda ocurrió minutos después de la balacera en la que asesinaron a Leonel Santino Ortiz de 7 años.