Quién es el exconvicto detenido como presunto autor del asesinato de Leonel Ortiz en Las Heras

Se trata de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien fue detenido como principal sospechoso del asesinato. Los antecedentes del exconvicto.

Policías de Investigaciones concretaron la mañana de este martes la captura de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, el exconvicto de 48 años sospechado de cometer el asesinato de Leonel Santino Ortiz, ocurrido horas durante un feroz tiroteo en la Villa Junín de Las Heras. El sujeto cuenta con antecedentes previos y pasos por la cárcel.

De acuerdo con la información policial, Cabrera Ramírez está domiciliado en el barrio Agua Clara de Los Corralitos, Guaymallén, pero solía moverse por el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza, donde fue detenido en las últimas horas.

El señalado matador cuenta con antecedentes por amenazas en contexto de violencia de género, daño, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra. También fue investigado por hurto simple, robo simple y lesiones leves, aunque en esas causas no llegó a ser condenado.

Tras su reciente captura, quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien se encuentra analizando las pruebas recolectadas en la escena e incorporando testimoniales al expediente para poder definir la situación procesal del sospechoso.

El asesinato del niño en Las Heras Habían pasado algunos minutos desde las 21, cuando un hermano del niño asesinado fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo, quienes serían soldaditos del "Porteño", un presunto narco de la zona que sufrió un robo de droga en las últimas horas y apuntaba contra los familiares de Leonel Ortiz por ese hecho.