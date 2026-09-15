Laudelina Peña rechazó el cara a cara con Maciel y el excomisario volvió a apuntar contra tres acusados por el caso Loan

La tía de Loan Danilo Peña se negó a enfrentarse con el excomisario de 9 de Julio. También declararán nuevos testigos y fueron levantadas las testimoniales de Paula Bernini y Deisy Leonela Ávalos.

Laudelina Peña rechazó realizar un careo con Walter Maciel en el juicio donde ambos son juzgados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en Corrientes. Pese a la negativa, el excomisario de 9 de Julio confirmó que continuará con la declaración testimonial que inició durante la última audiencia.

El debate oral seguirá este miércoles 16 de septiembre en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. La jornada contempla las declaraciones de los testigos Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda, además de la continuación de la exposición de Maciel. En principio, también estaba previsto que declararan la periodista Paula Bernini y la vecina Deisy Leonela Ávalos. Sin embargo, ambas presentaciones fueron dejadas sin efecto, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Qué dijo Walter Maciel en su primera declaración Durante la audiencia anterior, el excomisario declaró durante varias horas ante el tribunal, los demás acusados y los familiares de Loan. En ese momento, sostuvo que el niño fue atropellado y señaló como responsables a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña: "No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes. Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan".

Maciel aseguró que Loan fue atropellado El excomisario sostuvo que su conclusión no surgió de un acuerdo con otras personas, sino del análisis de las pruebas y de lo que pudo reconstruir mientras permanecía detenido: "No porque yo sé o me puse de acuerdo, sino por lo que se tiene, por lo que pienso, por las tantas noches que trabajé en mi celda".

Durante su declaración, Maciel también apuntó contra tres de los acusados, cuestionó a Laudelina por lo que consideró una mentira, le pidió perdón a la madre de Loan y reconstruyó parte de su actuación durante la investigación. Además, aseguró que continúa buscando al niño.