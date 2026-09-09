Uno de los acusados por el caso Loan reveló cómo fue el momento en el que desapareció: "Me agarró desesperación"

Antonio Benítez, pareja de Laudelina Peña y uno de los acusados por la desaparición de Loan Peña , reconstruyó ante el tribunal los minutos en los que perdió de vista al nene de 5 años, durante la tarde del 13 de junio de 2024, en Corrientes, en el marco del juicio que se realiza por el caso.

“ De repente dejé de verlo y me agarró desesperación ”, relató Benítez durante su declaración, en la que contó cómo transcurrió el almuerzo en la casa de la abuela Catalina y qué ocurrió después, cuando el grupo comenzó a caminar.

Según su reconstrucción, esa mañana llevó a Laudelina al campo de Catalina, donde tenía que cocinar, y luego regresó a su casa. Más tarde salió en camioneta junto a un conocido, Fabián, quien quería ir al campo a buscar a Sebastián González. Cerca de las 10.40 volvió a su domicilio y, alrededor de las 11.30, salió nuevamente para buscar a su hijo a la escuela.

Después de retirar al chico, pasó por un lugar donde estaban sus caballos y tomó el camino hacia la casa de Catalina. Allí se encontró con Laudelina, Victoria y Pérez. Poco después llegaron Ramírez, Camila y los demás integrantes del grupo.

Durante el almuerzo, Loan quedó junto a José. Benítez dijo que se sintió incómodo por la presencia de Pérez y Caillava y por la conversación que mantenían con Catalina y José. “Son de clase alta -Pérez y Caillava-, me sentía incómodo porque empezaban a hablar de temas de política que no entendía nada”, declaró.

Ante esa situación, contó que se levantó de la mesa y salió hacia el naranjal. Allí comenzó a bajar naranjas y, unos 15 o 20 minutos después, llegaron Ramírez, Mónica Millapi y los chicos.

“Los chicos sacaron y empezaron a tomar”, explicó. Según su relato, su hijo tomó primero una naranja y después le dio otra a Loan. Los nenes estaban jugando cuando Ramírez recibió una llamada telefónica y se alejó para atender.

El momento en que Loan despareció

Después, siempre según Benítez, el grupo comenzó a caminar. “Pasando un puente, me iba adelante y se iba Ramírez segundo y creo que los chicos se iban entre el medio y última quedó Mónica”, relató.

Fue entonces cuando uno de los chicos comenzó a gritar “tío, tío”. Benítez preguntó qué había ocurrido y uno de los menores respondió que la tía decía que faltaba un nene.

El acusado aseguró que miró al grupo y advirtió que Loan ya no estaba. “Ramírez me dijo: ‘¿No se habrá ido a la casa?’”, declaró.

Según su reconstrucción, eran las 14.24 cuando intentó comunicarse con su mujer. Un minuto después volvió a llamarla y le preguntó si Loan estaba allí. Ella le respondió que el nene se había ido hacia donde ellos estaban, pero Benítez dijo que no sabía dónde estaba.

La declaración se produjo en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024. La reconstrucción de Benítez se suma a los testimonios que buscan establecer qué ocurrió durante el almuerzo y los minutos posteriores, antes de que comenzara la búsqueda del nene.