Rompió el silencio Laudelina Peña y se quebró en el juicio por Loan: negó el accidente y complicó al comisario Maciel

En el juicio por la desaparición del nene en Corrientes, la tía de Loan pidió disculpas por haber mentido en sus primeras declaraciones.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes un testimonio clave y de alto impacto procesal. Durante su declaración ante el tribunal de Corrientes, Laudelina Peña, tía del nene de 5 años visto por última vez el pasado 13 de junio, se quebró en llanto, pidió perdón por sus anteriores versiones falsas y apuntó directamente contra su exdefensor y las autoridades policiales a cargo del operativo inicial.

"Pido perdón": la retractación y las acusaciones contra su exabogado En el inicio de su exposición, la imputada buscó desmarcarse del presunto accidente que había denunciado meses atrás y de la colocación del botín hallado en el barro, maniobra que entorpeció la investigación durante las primeras semanas.

“Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor (José Fernández) Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín”, declaró Laudelina Peña, durante su alegato ante el tribunal.

Gentileza Laudelina reconstruyó la secuencia del 13 de junio en la casa de su madre, desde su llegada a las 8:15 para preparar la comida hasta el almuerzo familiar. Según su relato, alrededor de las 14:00 acompañó a un grupo hacia el monte para buscar naranjas, donde llegó a atarle los cordones a Loan. Sin embargo, aseguró que retornó antes de llegar al naranjal: “Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver. Le dije a ellos que yo no iba a pasar”, sostuvo.

La llamada de Benítez y las maniobras sospechosas del comisario Maciel Posteriormente, tras regresar a la vivienda con su sobrina Camila, Laudelina afirmó haber recibido un llamado de Antonio Benítez en el que le advirtió que el menor se había ido "solo" y no aparecía, lo que desencadenó las primeras tareas de rastreo por el campo y el monte.