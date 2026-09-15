Terror en La Matanza: llevó un revólver al colegio, lo apoyó junto a la mochila y se produjo un disparo

El adolescente ingresó con un revólver calibre .32 al Instituto Privado Jesús María Plaza, en Villa Dorrego. El arma se disparó cuando apoyó su mochila en el piso.

Un alumno de 15 años ingresó con un arma de fuego a un colegio privado de Villa Dorrego, en La Matanza, y se produjo una detonación accidental cuando apoyó su mochila en el piso. El episodio ocurrió este martes en el Instituto Privado Jesús María Plaza, ubicado sobre Matienzo al 6200, y no hubo personas heridas.

Según fuentes del caso, fue el director de la institución quien alertó a la Policía sobre lo ocurrido. El joven no habría amenazado ni apuntado contra ninguna persona. Sin embargo, la detonación generó alarma entre alumnos y docentes y motivó la intervención de los efectivos policiales.

Qué arma encontraron en el colegio Personal de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego acudió al establecimiento y secuestró un revólver calibre .32, sin marca visible y con numeración de serie. En el interior del arma había cinco cartuchos intactos y uno percutado, compatible con la detonación que se produjo en el colegio.

El arma que llevó el niño al colegio en La Matanza Tras el episodio, los efectivos preservaron el lugar a la espera de la llegada de los peritos, que deberán realizar las diligencias correspondientes sobre el arma y las circunstancias del disparo.

Qué dijo la madre del adolescente La madre del alumno se presentó en el colegio luego de ser informada sobre la situación y manifestó que desconocía cómo su hijo había obtenido el arma. Según declaró ante las autoridades, el revólver pertenecería al padre del adolescente. La mujer señaló que el hombre se había retirado del domicilio después de mantener una discusión con ella.