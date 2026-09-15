Sentencian a ocho años de prisión al dueño de los dos dogos que mataron a una adolescente en Córdoba

La Justicia de Córdoba dictó un fallo histórico este martes al condenar a ocho años de prisión efectiva a José Luis Nieto, dueño de los dos dogos , los perros que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años. La Cámara Primera del Crimen de Córdoba declaró a Nieto culpable de homicidio simple con dolo eventual y le impuso la pena mínima prevista para esa figura penal.

La fiscal de Cámara, Milagros Gorgas, había solicitado una condena de nueve años, mientras que el abogado querellante, Carlos Nayi, había reclamado 12 años de prisión.

La resolución marca un precedente en la Justicia cordobesa, ya que es el primer caso en la provincia en el que un ataque mortal de perros es juzgado bajo la figura del dolo eventual.

Tras conocerse la sentencia, Sofía Ballesteros, madre de Trinidad, manifestó su alivio: “Se hizo justicia por mi hija. Estoy tranquila, esperaba que esto sucediera”.

Nayi, representante de la familia, destacó el alcance de la decisión judicial y sostuvo que el caso puede marcar un antes y un después frente a situaciones similares.

“Esto no es imprudencia ni negligencia: es una particular manera de matar”, afirmó el abogado, quien remarcó que la condena apunta exclusivamente a la conducta del propietario.

En ese sentido, aclaró que el fallo no responsabiliza a los animales ni implica una condena contra la raza dogo argentino.

“No se ha juzgado a los animales. No se trata de demonizar a los perros de raza dogo argentino. El responsable es el titular y, cuando la responsabilidad desaparece, se genera un peligro para la integridad física y la vida de las personas”, explicó.

Las advertencias que había recibido el dueño

Según la querella, Nieto conocía previamente el riesgo que representaban sus animales y había recibido advertencias para adoptar medidas de seguridad.

En 2022, una vecina había denunciado al propietario y, a partir de esa presentación, recibió una sanción y se le indicaron medidas que debía implementar para evitar nuevos episodios.

Meses más tarde, otro vecino denunció que los dogos habían mordido a su mascota.

Para Nayi, esos antecedentes fueron determinantes para demostrar que Nieto conocía el peligro que implicaban los perros.

“Previó el resultado, se representó el peligro y despreció la vida. Se le hizo saber que debía adoptar una serie de medidas para evitar que estos perros volvieran a matar animales o atacar personas. Nada de eso fue cumplido”, sostuvo.

Cómo ocurrió el ataque a Trinidad

Trinidad Ballesteros fue atacada el 9 de julio de 2023, cuando caminaba junto a su mascota por calle Bucarest, en barrio Estación Flores, en la ciudad de Córdoba.

La adolescente sufrió graves heridas como consecuencia del ataque de los dos perros y murió a raíz de las lesiones.

El caso generó una fuerte conmoción y abrió un debate sobre la responsabilidad de los propietarios de animales considerados potencialmente peligrosos y las medidas de prevención necesarias para evitar ataques.

La condena dictada en Córdoba tiene además un antecedente a nivel nacional. En La Plata, en 2016, un hombre fue condenado a ocho años de prisión por la muerte de un niño que había sido atacado por un perro de raza pitbull.

Sin embargo, el caso de Trinidad constituye el primer precedente de estas características en la Justicia de Córdoba, al establecer una condena por homicidio simple con dolo eventual vinculada con el accionar de perros bajo responsabilidad de su propietario.