Así detuvieron al presunto autor del asesinato de Leonel Ortiz, el niño baleado en Las Heras

Durante la mañana de este martes detuvieron a un exconvicto que es señalado como el presunto autor del crimen de Leonel Ortiz.

Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones detuvieron a Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, un exconvicto de 48 años que es señalado como el presunto autor del asesinato de Leonel Ortiz, el niño de siete años que murió en un tiroteo durante la noche del lunes en la Villa Junín, de Las Heras.

Según la información de la Policía, Cabrera Ramírez tiene domicilio en el barrio Agua Clara de Los Corralitos, en el departamento de Guaymallén, aunque solía moverse por el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza. Fue justamente allí donde fue detenido este martes.

El presunto autor del crimen de Leonel Ortiz tiene en su haber antecedentes por amenazas en contexto de violencia de género, daño, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra. Además fue investigado por hurto simple, robo simple y lesiones leves, aunque no fue condenado por ninguna de estas causas.

Luego de haber sido capturado, Cabrera Ramírez quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien se encuentra analizando las pruebas recolectadas en la escena e incorporando testimoniales al expediente para poder definir la situación procesal del sospechoso.

Así detuvieron al presunto autor del asesinato del niño Policía de Mendoza Cómo fue el asesinato de Leonel Ortiz en Las Heras Minutos después de las 21 del lunes, el hermano de Leonel Ortiz fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo, quienes serían soldaditos del "Porteño", un presunto narco de la zona que sufrió el robo de droga horas antes del crimen. Por este hecho, el "Porteño" apuntaba contra la familia de Leonel Santino.