Rosario: 16 años de prisión para el tiktoker que atropelló y mató a una mamá y a su hija

Agustín López Gagliasso recibió una pena de 16 años por atropellar y matar a una madre y su hija en Rosario.

Este martes, la Justicia condenó a Agustín López Gagliasso a 16 años de prisión por el crimen ocurrido el 21 de enero de 2025, cuando atropelló y mató a Tania Gandolfi, de 41 años, y a su hija Agustina García, de 17, en Rosario. Además, hirió a una nena de seis años y al papá de la adolescente, de 45. El joven fue declarado culpable de homicidio simple con dolo eventual.

Las pericias revelaron que el tiktoker conducía a 120 kilómetros por hora por una zona céntrica de la ciudad, donde la velocidad máxima permitida es de 60. Además, determinaron que perseguía a un motociclista.

El siniestro ocurrió el 21 de enero de 2025. Las pericias que revelaron el nivel de alcohol en sangre del tiktoker A partir de la investigación, también se comprobó que Gagliasso manejaba alcoholizado, ya que tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, no frenó antes de perder el control del vehículo y atropellar a la mamán y a su hija, quienes se encontraban de vacaciones.

Por otro lado, se conoció que la acompañante del joven le advirtió: “Nos vamos a matar”, antes del siniestro.