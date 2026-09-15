Chubut: Imputaron por lesiones graves a un joven que quemó con un termo a un bebé

Un bebé de seis meses sufrió quemaduras luego de que un termo con agua caliente cayera dentro de un colectivo que se dirigía desde Puerto Madryn hacia Viedma, en Chubut . El niño, que viajaba en brazos de su madre, debió ser trasladado al hospital y permanece internado bajo seguimiento médico.

Por el episodio, un joven de 26 años quedó imputado por lesiones graves culposas, mientras la Justicia busca determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y si existió una conducta imprudente o negligente.

El hecho se produjo cuando el joven intentaba subir al colectivo con un equipo de mate y habría procurado colocar el termo en el portaequipaje. En ese momento, el recipiente cayó y el agua caliente se derramó sobre el bebé.

Las lesiones provocadas por el líquido requirieron atención médica y posteriormente el pequeño quedó internado en el Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn. Según el último parte conocido, se encuentra estable y continúa bajo control de los profesionales.

A partir del episodio, el Ministerio Público Fiscal de Chubut inició una investigación para reconstruir la secuencia y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

La imputación contra el joven es provisoria y corresponde a la figura de lesiones graves culposas, debido a que la investigación apunta a un hecho accidental y no a una acción intencional.

Está prevista una audiencia para analizar la situación procesal del acusado y las próximas medidas que podría disponer la Fiscalía. Entre otros elementos, podrían incorporarse testimonios de personas que se encontraban en el colectivo al momento del incidente.

El pedido de ayuda de la familia

Mientras el bebé continúa internado, su padre, Natán Matías Fernández, pidió colaboración a través de las redes sociales para poder afrontar los gastos derivados de la permanencia en Puerto Madryn y acompañar a su hijo durante la recuperación.

El hombre señaló que se encuentra desempleado y que todavía no sabe cuánto tiempo deberá permanecer en la ciudad junto al pequeño. Por ese motivo, difundió un pedido de ayuda económica para afrontar la estadía y las necesidades que puedan surgir durante la internación.