Chubut anunció un plan de alivio financiero para las deudas con tarjetas de crédito: en qué consiste y quiénes pueden acceder

El Gobierno de Chubut dio un nuevo paso en su estrategia contra el sobreendeudamiento familiar. El gobernador Ignacio "Nacho" Torres confirmó que el Programa de Alivio Financiero provincial incorporará ahora las deudas en mora de las tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut, una herramienta pensada especialmente para los trabajadores de la Administración Pública Provincial que hoy no pueden hacer frente a esos compromisos.

Los empleados públicos provinciales que mantengan deudas impagas con sus tarjetas del Banco del Chubut podrán cancelarlas y refinanciarlas en condiciones equivalentes a las que ya regían para las deudas contraídas con mutuales y cooperativas. Eso implica tres beneficios centrales: un año de gracia antes de empezar a pagar el capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses, y la posibilidad de estirar el pago hasta en 72 cuotas.

El propio Torres explicó el alcance del anuncio a través de su cuenta en X: "Si tenés deudas con tus tarjetas de crédito del Banco del Chubut, ahora podés refinanciarlas con las mejores condiciones del mercado: un año de gracia, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y hasta 72 cuotas".

Esta ampliación no nace de cero: se apoya en el esquema de refinanciación que la Provincia ya venía aplicando para deudas con mutuales y cooperativas, y que según el propio gobernador mostró resultados concretos. "Esta nueva herramienta se suma al plan de refinanciación de deudas con mutuales y cooperativas, que ya permitió aliviar la situación económica de más de 600 familias de toda la provincia", señaló Torres.

En paralelo al anuncio sobre las tarjetas del Banco del Chubut, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento. La iniciativa no se limita a los empleados públicos: apunta a todos los residentes de la provincia que tengan deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales con entidades financieras, siempre que sus ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles , entre otros requisitos que fija el texto.

Para quienes cumplan esas condiciones, el proyecto prevé el acceso a créditos especiales de refinanciación con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Las entidades financieras que decidan sumarse al esquema tendrán margen para ofrecer tasas más bajas o plazos más largos que esos mínimos. Como incentivo para que los bancos y financieras adhieran, la Provincia propone reducirles a la mitad la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos que generen esos créditos.

Un límite a los descuentos sobre el salario

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un régimen de protección salarial para los trabajadores estatales provinciales. La norma establece que los descuentos por préstamos y otras obligaciones alcanzadas por la ley no podrán superar el 25% de la remuneración bruta del trabajador. Además, una vez aplicadas todas las deducciones correspondientes, la persona deberá conservar un ingreso que no sea inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El proyecto también excluye de manera expresa a las asignaciones familiares de cualquier tipo de descuento, y fija un tope al Costo Financiero Total de los créditos que se cobren mediante descuento de haberes, tomando como parámetro la tasa de préstamos personales que el Banco del Chubut informa mensualmente.