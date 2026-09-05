Chubut: por segundo año consecutivo, los establecimientos ganaderos no pagarán Impuesto Inmobiliario

Los establecimientos ganaderos productivos de Chubut no pagarán el Impuesto Inmobiliario durante 2026 , luego de que la Legislatura provincial aprobara por amplia mayoría la prórroga de la exención impulsada por el gobierno de Ignacio Torres .

Se trata del segundo año consecutivo en el que rige el beneficio, que ya había sido aplicado durante 2025. La medida busca reducir la carga impositiva sobre el sector y acompañar la continuidad de las explotaciones ganaderas en la provincia.

La exención alcanza a los inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera y sus actividades conexas , siempre que los establecimientos acrediten su carácter productivo de acuerdo con la reglamentación vigente.

La normativa prorroga durante todo el período fiscal 2026 la exención del Impuesto Inmobiliario para los establecimientos ganaderos productivos ubicados fuera de los ejidos municipales.

El Gobierno provincial planteó la medida como una herramienta excepcional y transitoria destinada a aliviar las obligaciones fiscales, preservar la continuidad de las explotaciones y sostener la actividad ganadera . La aplicación de la ley estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH).

Ignacio Torres, el Gobernador de Chubut Télam

Qué pasa si un productor ya pagó el impuesto durante 2026

La ley contempla una situación específica para aquellos contribuyentes alcanzados por la exención que hayan realizado pagos durante 2026. Esos importes serán imputados como pagos a cuenta del gravamen correspondiente al período fiscal 2027. Si después de esa imputación quedaran remanentes, podrán aplicarse a los períodos fiscales siguientes.

De esta manera, los productores alcanzados por el beneficio no perderán los montos que eventualmente hayan abonado durante el año.

También se prorrogan vencimientos de años anteriores

La normativa aprobada por la Legislatura también establece la prórroga de los vencimientos del Impuesto Inmobiliario correspondientes a los períodos 2023 y 2024 para los establecimientos comprendidos dentro de la medida. El beneficio se suma así a la exención que estará vigente durante 2026.

Qué dijo Ignacio Torres sobre la medida

El gobernador de Chubut destacó la aprobación de la iniciativa y remarcó el respaldo legislativo obtenido.

“Demuestra que, cuando ponemos los intereses de los chubutenses por encima de cualquier diferencia, las cosas suceden y podemos lograr avances importantes para proteger nuestra economía”, sostuvo Torres.

El mandatario provincial también vinculó la prórroga con el trabajo realizado junto con los productores: "Es el resultado de un trabajo conjunto con nuestros productores y de un compromiso asumido no solo para aliviar las obligaciones fiscales del sector, sino también para ratificar que somos una provincia que acompaña a quienes trabajan todos los días nuestra tierra y nuestros recursos".

Torres consideró además que el acompañamiento al sector ganadero tiene impacto sobre la economía provincial: "Fortalecer a nuestros productores ganaderos es, en definitiva, fortalecer la economía de Chubut: dar previsibilidad, cuidar el trabajo y acompañar al campo en un momento económico complejo, con una visión de desarrollo para cada rincón de nuestra provincia".