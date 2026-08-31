Embarazo: por qué la salud del bebé comienza antes de la concepción

El imaginario social y el cine nos han acostumbrado a la escena de la sorpresa: el atraso, el test de farmacia y la emoción inmediata. Sin embargo, desde la medicina reproductiva y la obstetricia insistimos cada vez más en un cambio de paradigma fundamental. La gestación no comienza con la confirmación del test, sino meses antes, en el consultorio médico. La salud del bebé se empieza en la salud previa de la persona que lo va a gestar y de su pareja.

Afortunadamente, estamos viendo un cambio cultural muy positivo. Al igual que observamos un mayor compromiso en el cuidado de la fertilidad a nivel general, cada vez más mujeres acuden por iniciativa propia a lo que llamamos consulta preconcepcional. No se trata de un simple chequeo de rutina, sino de una evaluación clínica integral, preventiva y personalizada. Es el espacio donde analizamos el estilo de vida, los antecedentes familiares y el estado de salud actual para optimizar las condiciones biológicas antes de la concepción. Es como preparar y nutrir la tierra antes de sembrar.

Desde la medicina reproductiva y la obstetricia insistimos cada vez más en un cambio de paradigma fundamental. Archivo. Preparar el cuerpo antes del embarazo En esta etapa, el objetivo es identificar y corregir cualquier factor que pueda complicar la gestación. Para ello, indicamos estudios de laboratorio específicos que van más allá del control anual. Buscamos conocer el grupo sanguíneo, descartar anemias y realizar serologías para detectar infecciones que, de transmitirse al feto, pueden tener consecuencias graves. Las vacunas y la inmunización de la paciente son otros pilares indispensables. Muchas de las enfermedades prevenibles por vacunación pueden causar malformaciones congénitas o complicaciones severas. Revisar el carnet y completar esquemas es una prioridad absoluta. Un ejemplo claro es la vacuna contra la Rubéola, que está elaborada con virus vivo atenuado y, por lo tanto, está contraindicada cuando el embarazo ya está en curso.

Para las pacientes con enfermedades crónicas preexistentes —como diabetes, hipertensión arterial, trastornos de la glándula tiroides o epilepsia—, la planificación previa es innegociable. Un embarazo con una patología de base descontrolada multiplica exponencialmente los riesgos. En el consultorio nos encargamos de ajustar la medicación (ya que algunos fármacos habituales no son seguros para el feto) y de lograr la estabilidad clínica. Buscar el embarazo en el mejor estado de salud posible cambia drásticamente el pronóstico materno y fetal. A esto se suma la importancia de alcanzar un peso saludable. El estilo de vida juega un rol fundamental, ya que tanto el bajo peso extremo como el sobrepeso impactan negativamente. Ambos extremos no solo pueden alterar los ciclos ovulatorios y disminuir la probabilidad de concebir, sino que aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar complicaciones obstétricas severas, como la diabetes gestacional o la hipertensión inducida por el embarazo (preeclampsia).

Buscar el embarazo en el mejor estado de salud posible cambia drásticamente el pronóstico materno y fetal. Archivo. Detectar y prevenir posibles riesgos Finalmente, el cuerpo necesita construir reservas específicas para afrontar la altísima demanda metabólica que implica crear una nueva vida. La recomendación médica universal es comenzar con la suplementación con ácido fólico al menos tres meses antes de la concepción y mantenerla durante el primer trimestre. Si bien llevar una alimentación equilibrada es vital, la suplementación farmacológica es indispensable porque la dieta por sí sola rara vez logra cubrir las altas concentraciones que requiere esta etapa.