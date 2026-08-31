El homeschooling, una polémica fuera de escala

El reconocimiento del homeschooling previsto en el proyecto de Ley de Libertad Educativa se ha convertido en uno de sus aspectos más criticados. Por supuesto, la modalidad plantea interrogantes legítimos que merecen ser discutidos. Pero antes es razonable plantearnos una pregunta elemental: ¿qué tan significativo es realmente el fenómeno? ¿Cuántas familias elegirían esta alternativa en la Argentina?

La experiencia internacional ofrece una primera respuesta bastante clara: aun donde el homeschooling posee una larga tradición y un marco legal favorable, continúa siendo una opción claramente minoritaria. Veamos los hechos. Estados Unidos es probablemente el país donde el homeschooling posee mayor arraigo. Aun así, el National Center for Education Statistics estimó que en el ciclo 2022-2023 alcanzaba al 3,4% de los estudiantes de entre 5 y 17 años. Incluso en su caso más emblemático, más del 96% no era educado bajo esa modalidad.

Muy por debajo se ubican Inglaterra y Canadá En Inglaterra, las autoridades locales informaron que 126.000 niños recibían educación electiva en el hogar en el otoño de 2025, equivalentes al 1,5% de la población de edades comparables. En Canadá, los 63.150 estudiantes registrados durante el ciclo 2023-2024 representaban alrededor del 1,1% de la matrícula primaria y secundaria. Las proporciones son aún menores en Francia y Noruega. Francia tenía 30.644 niños autorizados para recibir educación en el hogar durante el ciclo 2024-2025, el 0,3% de la población en edad de escolaridad obligatoria. En Noruega había 452 alumnos bajo esta modalidad en 2025-2026, equivalentes a apenas el 0,07% de los estudiantes de la educación obligatoria.

El reconocimiento del homeschooling previsto en el proyecto de Ley de Libertad Educativa se ha convertido en uno de sus aspectos más criticados. Archivo. Homeschooling una opción minoritaria Las cifras no son perfectamente comparables. Estados Unidos utiliza una encuesta a las familias; Inglaterra informa los casos conocidos por las autoridades locales; Francia contabiliza autorizaciones; Canadá y Noruega se apoyan en registros administrativos. Las definiciones legales tampoco son idénticas. Sería incorrecto construir con ellas un ranking exacto. Pero las diferencias metodológicas no modifican el orden de magnitud. En países con tradiciones, regulaciones y sistemas educativos muy distintos, el homeschooling continúa alcanzando a una fracción muy reducida de los estudiantes. Nada me hace imaginar que la Argentina será la excepción, sino todo lo contrario: la escuela seguirá siendo elegida por la abrumadora mayoría. Educar en el hogar exige tiempo, recursos y organización, condiciones que previsiblemente limitarán esta alternativa a una pequeña minoría. Es claro que la escala probable del fenómeno no agota la discusión. También importa precisar qué establece el proyecto y bajo qué condiciones.

El artículo 49 reconoce el derecho a recibir Educación Básica mediante formas alternativas de enseñanza. Entre ellas incluye la “educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria”. El artículo 50 agrega que “la elección de los métodos, materiales, ritmos y entornos de aprendizaje corresponde a quienes ejerzan la enseñanza bajo estos formatos”. Pero libertad no significa ausencia de obligaciones. El artículo 51 exige la inscripción de los estudiantes en un registro jurisdiccional compatible con la base nacional de información educativa. También dispone que los organismos de protección de los derechos de niños y adolescentes tendrán acceso a la información necesaria para prevenir, detectar y asistir ante una posible vulneración.