Ley de Libertad Educativa: el proyecto que busca rediseñar las escuelas argentinas

El sistema educativo argentino se encuentra frente a un abismo de transformación. El nuevo proyecto de Ley de Libertad Educativa no busca simplemente reformar la estructura vigente, sino que propone una derogación total de la Ley 26.206 (LEN) para instaurar un ecosistema donde el Estado cede su histórico rol protagónico a las familias y a las instituciones privadas.

¿Este cambio de paradigma se sustenta en una cosmovisión antropológica humanista que redefine quién tiene el derecho —y el deber— de educar en el siglo XXI?.

La "piedra angular" de la nueva normativa responde a esta pregunta de forma tajante: la familia es el agente natural y primario de la educación . Mientras que la legislación anterior se centraba en la "sociología del estado educador ", el nuevo proyecto jerarquiza el rol parental, estableciendo que los padres tienen el derecho de orientar la formación de sus hijos conforme a su identidad cultural y convicciones. Bajo este modelo, el Estado pasa a ocupar un rol subsidiario. Su función ya no es sustituir la iniciativa social o familiar, sino actuar como un garante que asegura el acceso y la validez de los estudios, respetando siempre la responsabilidad parental.

Uno de los puntos más debatidos es el financiamiento. El proyecto establece la igualdad jurídica entre escuelas estatales y privadas en cuanto al acceso al financiamiento público. Por lo tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán implementar aportes económicos regulares a las instituciones privadas, eliminando la posibilidad de usarlos como herramienta de sanción. La ley abre la puerta a la implementación de vales (vouchers), bonos o becas entregados directamente a las familias para asegurar la libre elección de la escuela . Los recursos se calcularán basándose en la cantidad de alumnos y el sostenimiento integral del servicio, considerando recursos extra para alumnos con dificultades socioeconómicas o discapacidades.

La "piedra angular" de la nueva normativa responde a esta pregunta de forma tajante: la familia es el agente natural y primario de la educación.

La respuesta que ofrece el proyecto es un rotundo sí. La autonomía institucional se eleva notablemente respecto a la LEN. Las instituciones privadas recuperan facultades críticas. Tienen el derecho explícito de seleccionar, contratar, promover y remover a su personal docente y no docente de acuerdo con su ideario. La asignación de vacantes y la permanencia de los alumnos se ajustarán a los reglamentos internos y al Proyecto Institucional de cada escuela. Aunque se garantiza la libertad de cátedra, esta debe ejercerse respetando obligatoriamente el ideario de la institución.

What-is-Homeschooling-and-How-to-Do-It Las instituciones privadas recuperan facultades críticas. Archivo.

¿Es el fin de los paros docentes? La educación como "Servicio Esencial"

En un contexto de alta conflictividad gremial, la ley introduce una categoría inédita: la Educación Básica es considerada un servicio esencial. Esto implica que, ante cualquier conflicto laboral o medida de fuerza, se debe garantizar una continuidad mínima del servicio educativo. El objetivo es priorizar el derecho de los alumnos a recibir clases por encima de las disputas sindicales.

¿Estamos preparados para el "Homeschooling" y la evaluación permanente?

El proyecto rompe el monopolio de la presencialidad escolar al reconocer formalmente la educación en el hogar (homeschooling) y los entornos virtuales de enseñanza. La inscripción en estos registros no permitirá inspecciones discrecionales sobre la vida familiar. Los alumnos de estas modalidades validarán sus conocimientos exclusivamente mediante evaluaciones estandarizadas nacionales que medirán solo los contenidos mínimos.

Homeschooling La inscripción en estos registros no permitirá inspecciones discrecionales sobre la vida familiar. Archivo.

¿Qué es el ENES y cómo cambia la terminalidad del secundario?

Una de las innovaciones más comentadas es la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES). Se define como una evaluación individual y voluntaria para los estudiantes que finalizan el nivel secundario. La autoridad nacional publicará anualmente los resultados de las evaluaciones censales por cada institución en un portal digital abierto y accesible. Este examen se suma a un sistema de evaluación que busca medir no solo contenidos mínimos (como lengua y matemática), sino también el desempeño de directivos y docentes, así como indicadores de convivencia y bienestar socioemocional.

Este nuevo escenario plantea una pregunta final para la sociedad argentina: ¿Garantizará esta autonomía una mejora real en la calidad educativa, o profundizará las brechas ya existentes?. La libertad educativa debe garantizar el financiamiento a la educación tanto de gestión pública como privada, no solo para que los padres pueden tener mayores posibilidades de elección sino también para un sistema educativo más justo y equitativo.

El debate recién comienza.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.