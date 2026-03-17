Dalvian amplía su centro comercial con la próxima apertura de Dalvian Mall

Cada vez falta menos para la apertura de Dalvian Mall , la ampliación del actual centro comercial de Dalvian que sumará un nuevo espacio comercial abierto a todo el público. En las próximas semanas abrirá sus puertas este moderno paseo que invitará a vecinos y visitantes de toda la ciudad a disfrutar de una propuesta renovada de compras, servicios y gastronomía.

Ubicado en el piedemonte mendocino, el mall se destaca también por su entorno natural y sus vistas privilegiadas, ofreciendo un paseo comercial diferente, donde la experiencia de compra se combina con la tranquilidad y la belleza del paisaje de Dalvian.

También contará con un centro médico de alta complejidad de la Clínica del Pilar , sumando una propuesta integral que combina salud, servicios y comercio en un mismo espacio.

Dalvian Mall busca consolidarse como un nuevo punto de encuentro para la zona, ofreciendo un espacio comercial moderno, con playa de estacionamiento, seguridad y fácil acceso, pensado para brindar comodidad a quienes buscan realizar compras o disfrutar de una pausa gastronómica en un entorno rodeado de naturaleza.

La apertura del mall representa además un aporte importante para el desarrollo de la zona, generando nuevos puestos de trabajo y ampliando la oferta comercial para los mendocinos.

DALVIAN MALL

Con una propuesta pensada para toda la comunidad, Dalvian Mall se prepara para convertirse en uno de los nuevos puntos de referencia de la ciudad.

El centro comercial contará con más de 28 locales comerciales, entre ellos:

Clínica del Pilar, Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas.