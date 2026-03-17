Las máquinas de cobro cambiaran de lugar en el transporte público: ¿dónde estarán?

En Mendoza, subirse al colectivo puede implicar distintas experiencias según la unidad. Uno puede encontrarse con las validadoras o las conocidas máquinas de cobro apenas al entrar, otras al costado del chofer y algunas más al fondo. Esa variedad ahora tiene los días contados con una nueva resolución oficial.

El Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la Resolución 346 de la Subsecretaría de Transporte , que establece un criterio único para ubicar las máquinas de cobro del pasaje. El objetivo es ordenar el ingreso de pasajeros y hacer más ágil el ascenso.

La medida surge a partir de la necesidad de evitar confusiones dentro de las unidades y mejorar la circulación interna. Según se detalla en el documento, una ubicación clara permitirá validar el boleto de forma más rápida y visible.

A partir de ahora, las validadoras deberán colocarse en la parte delantera del colectivo. Además, tendrán que estar ubicadas frente a la puerta de ascenso y a la vista del chofer.

Este cambio apunta a centralizar el flujo de pasajeros en un solo punto, evitando que las personas se desplacen dentro del micro buscando dónde pagar. También facilita que el conductor pueda detectar errores o problemas técnicos en el momento.

En la práctica, esto significa que todas las unidades deberán adaptarse a un mismo esquema, sin importar cómo estén configuradas actualmente. La intención es que el sistema sea más previsible para quienes usan el transporte todos los días.

Plazos y sanciones para las empresas

Desde el lunes algunas unidades podrán pagar el colectivo con el teléfono celular Foto: SUBE Desde el lunes algunas unidades podrán pagar el colectivo con el teléfono celular Foto: SUBE

La resolución también fija un plazo concreto para que las empresas realicen los cambios necesarios. Tendrán 40 días para adecuar la ubicación de las validadoras según lo establecido.

En caso de incumplimiento, se prevén sanciones en el marco de las normativas vigentes del sistema de transporte. Esto incluye penalidades vinculadas a la prestación del servicio y al control del sistema de cobro.

Además, la normativa recuerda que cualquier modificación en estos equipos debe contar con autorización de la autoridad de aplicación. Esto busca evitar cambios arbitrarios que puedan afectar el funcionamiento del sistema.