Mendoza cierra agosto con buen tiempo y una tarde agradable

El pronóstico adelanta que este lunes Mendoza va a volver a tener un día casi primaveral, con un cielo despejado y una máxima de 21°.

Agosto se despide con buenas condiciones en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes habrá poca nubosidad, vientos leves del sector sur y poco cambio de la temperatura respecto del domingo.

La mínima será de 8° durante las primeras horas, mientras que la máxima llegará a los 21° por la tarde. No se esperan precipitaciones en el llano. En la cordillera el cielo estará parcialmente nublado, pero tampoco se esperan fenómenos importantes. El panorama se mantendrá tranquilo en alta montaña durante el cierre del mes.

El buen tiempo seguirá durante los primeros días de septiembre en Mendoza. Santiago Tagua/MDZ El martes, primer día de septiembre, seguirán las buenas condiciones en Mendoza. Habrá poca nubosidad, vientos moderados del sector sur y una máxima de 22°, mientras que la mínima será de 6°. La cordillera permanecerá estable.