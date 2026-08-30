Irán denunció un ataque de EEUU en una isla cercana al estrecho de Ormuz: "Esta acción será respondida"

La Guardia Revolucionaria de Irán denunció durante la madrugada de este domingo que Estados Unidos realizó un ataque contra la isla de Larak , ubicada cerca del estratégico Estrecho de Ormuz . Según la versión difundida por el cuerpo militar iraní, la ofensiva dejó muertos y heridos, aunque no precisaron cuántas fueron las personas afectadas.

La denuncia fue difundida a través de las agencias iraníes Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria. Un portavoz de la fuerza calificó la acción como una “agresión terrorista” y aseguró que será respondida. Además, en un segundo comunicado, otro vocero describió el ataque como un “error estratégico y fatal” y advirtió sobre las consecuencias que, según sostuvo, tendrá la operación estadounidense.

El episodio constituye, según los reportes difundidos, el primer ataque estadounidense del que se tiene constancia desde finales de julio, cuando se habían informado bombardeos contra distintos objetivos militares de la Guardia Revolucionaria.

La denuncia se produce además en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, luego del colapso de las conversaciones para alcanzar una salida negociada al conflicto y del vencimiento del período establecido para intentar avanzar hacia un acuerdo.

Aunque Estados Unidos anunció posteriormente nuevas sanciones contra Irán y apuntó principalmente a la presión económica, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, había advertido que el Pentágono no descartaba realizar “ataques cinéticos” si lo consideraba necesario.

Qué dijo Irán sobre el ataque en Larak

La Guardia Revolucionaria afirmó que el ataque fue realizado con drones y que provocó víctimas entre sus combatientes y otras personas, aunque evitó brindar cifras concretas. “Esta acción será respondida y tendrá como consecuencia el castigo del agresor”, señaló el cuerpo militar en uno de los comunicados difundidos por medios iraníes.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria también sostuvo que Estados Unidos deberá afrontar consecuencias por la operación y anticipó que la respuesta podría darse tanto en el plano militar como económico.

Cuál es la versión de Estados Unidos

La denuncia iraní se conoció luego de que la televisión catarí Al Jazeera citara a un oficial del Ejército estadounidense que aseguró que el objetivo de Washington eran dos lanzacohetes iraníes ubicados en la isla.

Según esa versión, los lanzadores habrían sido identificados mientras miembros de la Guardia Revolucionaria se preparaban para utilizarlos.

Cabe destacar que la isla de Larak se encuentra próxima al estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, la cual se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

FUENTE: EFE