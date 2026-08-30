Pantallas y chicos: un libro que busca prevenir los riesgos de la vida digital

El libro, de autoría de Soledad Gutiérrez Eguía, ha sido distinguido recientemente por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, por haber trascendido el ámbito literario, posicionándose como una valiosa herramienta pedagógica y de contención emocional. Se destaca el valor del libro como una herramienta de salud mental y de prevención social, que visibilizan los riesgos digitales y que tiene impacto social.

Por otro lado, esta semana se llevó a cabo el Acto de declaración de Interés para la Educación y para Comunicación Social del libro, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña. La obra fue distinguida delante de más de 120 personas, por su gran valor educativo y su utilidad como herramienta para chicos y adultos. El acto no fue únicamente un evento de premiación, sino que tuvo como finalidad generar conciencia sobre la problemática de la sobreexposición a las pantallas, a través de un conversatorio entre su autora, el psiquiatra Matías Bonanni (Director médico del INAC) y el pediatra Martín Gruenberg (miembro de la Asoc Arg. de Pediatría y de la American Academy of Pediatrics) -que participó a través de un video por no encontrarse en el país-. La psicóloga Maritchu Seitún hizo llegar tu voz también a través de un escrito debido a no poder asistir personalmente.

Tapa del libro "Querido adolescente, no es tu culpa" Gentileza. Una alerta sobre las pantallas En su discurso, la autora afirmó que “hoy las nuevas drogas entran por los ojos” y mencionó que constantemente recibe en territorio pedidos de ayuda por parte de los chicos. Hizo hincapié en la necesidad de trabajar conjuntamente desde la sociedad civil y desde el estado para lograr un cambio significativo y subrayó la importancia de poner foco en la prevención. Sugirió que de la misma manera en que preparamos con mucha anticipación a nuestros chicos antes de permitirles manejar un auto; así también deberíamos prepararlos antes de darles un dispositivo electrónico: “El problema es que todos sabemos de los beneficios y los riesgos de manejar; pero los peligros de exponerlos a pantallas son silenciosos, no se ven. Recién ahora estamos empezando a darnos cuenta del inmenso daño que generan en la salud psíquica y física de los menores. A las pantallas se les suma, además, el agravante de ser altamente adictivas”, explicó. Finalizó diciendo que los chicos nos necesitan más cerca que nunca, que es nuestro deber protegerlos, y que nada de todo esto es su culpa.

El psiquiatra Matías Bonanni expresó su preocupación por el incremento exponencial de trastornos de ansiedad y depresión en chicos en los últimos años. “Antes los chicos se morían principalmente por accidentes. Hoy la primera causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años es el suicidio”. Además, mencionó cómo las pantallas afectan el sueño, los vínculos e incluso las relaciones sexuales: “recibo una cantidad inmensa de jóvenes de 20 años que consultan por disfunción sexual y eso está altamente relacionado con el consumo excesivo de pornografía”. Y agregó que las pantallas nos dan dopamina de mala calidad y que eso se asocia con un inmenso vacío, debido a que nos quitan la capacidad de tener logros. El pediatra Martín Gruenberg mencionó que en 30 años de profesión, nunca vio un cambio tan profundo como el que estamos viviendo hoy y habló de una nueva enfermedad a la que él llama “escrolademia aguda” (necesidad irresistible de deslizar el dedo para abajo). Afirmó que el uso excesivo de las redes sociales se asocia con más ansiedad, más depresión , más dificultad para concentrarse, más comparación con los demás, más trastornos del sueño y una enorme sensación de soledad.

Conversación entre la autora, Soledad Gutiérrez Eguía y el psiquiatra Matías Bonanni, Director médico del INAC. Gentileza. Los efectos en chicos y adolescentes La Psicóloga Maritchu Seitún expresó que no existe el ser humando nativo digital, sino que somos, fuimos, y seguiremos siendo nativos vinculares. “Sin una relación humana cercana no podemos crecer ni prosperar saludablemente”. Y recomendó a los padres ser ejemplo de uso criterioso de los dispositivos. Además, se presentó un video con el impacto del libro hasta el momento y con comentarios de los propios chicos y de especialistas sobre la obra (ver detalles abajo).