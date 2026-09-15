Persecución por cielo y tierra para atrapar a cuatro acusados por el robo de una camioneta en Las Heras

Una persecución por cielo y tierra terminó este martes con cuatro malvivientes detenmidos por el robo de una camioneta en Las Heras . Los sospechosos abandonaron la camioneta sustraída en movimiento y escaparon en distintas direcciones. Durante la huida descartaron una tumbera y uno de ellos fue seguido por un dron policial.

El procedimiento comenzó alrededor de las 17 del lunes, luego de que un llamado a la línea de emergencia puso a las autoridades en conocimiento sobre el robo de una Ford F-100 en la zona del barrio Las Viñas . A partir de la alerta, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) iniciaron un recorrido para intentar localizar el vehículo.

Al cabo de algunos minutos, los uniformados observaron la camioneta circulando con cuatro sujetos en su interior, por lo que comenzaron a seguirla.

Al advertir que un móvil policial circulaba detrás de ellos, los cuatro ocupantes descendieron de la camioneta mientras todavía estaba en movimiento y comenzaron a escapar en distintas direcciones, internándose en una zona de campo traviesa.

Durante la fuga, uno de los sospechosos arrojó a la vía pública un arma de fuego tipo tumbera . Los funcionarios la encontraron y la secuestraron junto a dos cartuchos calibre 12.70.

La tumbera secuestrada en el procedimiento. Gentileza.

La búsqueda continuó con la participación de efectivos de la UEP Las Heras, personal de la Comisaría 56° y la Subcomisaría Sánchez, además de detectives de la División Sustracción Automotores y la División VANT (Vehículos Aéreos No Identificados).

El primer de los sospechosos fue localizado a las 17.15 detrás del asentamiento Fachinal. Se encontraba agazapado entre las malezas cuando fue aprehendido por los policías lasherinos.

Minutos después, cerca de las 17.30, los efectivos encontraron a otro presunto ladrón, quien estaba escondido detrás de una loma, también en las inmediaciones del Fachinal.

La persecución continuó por Las Heras

El tercer acusado fue localizado minutos antes de las 18 en el interior del barrio Capitán Gutiérrez. Al observar a personal policial que se desplazaba a pie, comenzó a correr e ingresó al interior de una vivienda, donde finalmente fue aprehendido.

La Ford F-100 recuperada por personal policial. Gentileza.

Los efectivos intentaron entrevistar a los moradores del domicilio, aunque, de acuerdo con el procedimiento, no aportaron mayores datos. La búsqueda del cuarto sospechoso se trasladó nuevamente al barrio Las Viñas. Allí, el sujeto también intentó evadir a los policías.

Un dron siguió al cuarto sospechoso

En esa oportunidad, ya con intervención de los drones policiales, se siguió al sospechoso, que vestía un pantalón negro y una remera morada, hasta que perdió de vista sus movimientos cuando ingresó al interior de la barriada.

El procedimieno policial en Las Heras. Gentileza.

Con esa información, los efectivos continuaron la búsqueda y encontraron la remera sobre una cama dentro de una vivienda, donde finalmente lograron aprehenderlo.

Los cuatro sospechosos, identificados como Gonzalo Gustavo Kogan Dávila (21), David Gabriel Jofré Franco (38), Carlos Ezequiel Fragapani y Axel Isaías Montoya Ozán (19), quedaron a disposición de la Justicia por la causa que se inició por el robo agravado en poblado y en banda, con intervención inicial de la Oficina Fiscal Las Heras N°1.