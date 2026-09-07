"Casi nos mata": el fuerte accidente y duro descargo de un ex Gran Hermano que fue embestido

El exparticipante protagonizó un fuerte siniestro vial. El vehículo en el que circulaba junto a sus acompañantes fue impactado por otro rodado que cruzó el semáforo en rojo.

Tomás Holder fue protagonista de un fuerte siniestro este último fin de semana. El influencer rosarino sufrió un grave accidente automovilístico cuando transitaba junto a un grupo de acompañantes, según relató él mismo a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el testimonio del mediático, la circulación nocturna se quebró de manera abrupta cuando otro coche apareció en escena y los embistió de lleno tras cruzar el semáforo en rojo. El impacto desató momentos de desesperación y dejó importantes daños materiales sobre la calzada, con autopartes esparcidas y los vehículos involucrados con serios destrozos.

"Gente que sale y toma alcohol" Visiblemente conmocionado y con registros fílmicos donde se evidenciaba la violencia del impacto contra un sector lateral y los vehículos detenidos en medio de la vía, el ex Gran Hermano volcó su furia en las plataformas digitales. "El mala leche este nos acaba de chocar. Casi nos mata este asesino pasando en rojo", disparó Holder en un crudo descargo grabado apenas minutos después del siniestro.

Horas más tarde, al dimensionar lo ocurrido, el influencer detalló el cuadro de situación físico con el que debieron lidiar los ocupantes del rodado: "Estoy todo golpeado, me duele todo el cuerpo. Estoy en shock, realmente no lo puedo creer". Además, precisó que sufrió contusiones de consideración en distintas partes: "Tengo golpes en las piernas, la cabeza, nos duele todo".