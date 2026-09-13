El piloto de avión que reconoció a su hija por radio

Un padre y su hija, ambos pilotos de avión, coincidieron en el aeropuerto de Washington y se reconocieron por radio durante una inesperada conversación.

Kent y Kenny Katnik se reconocieron mientras ambos pilotos de avión preparaban vuelos en Dulles. Una frecuencia utilizada para comunicaciones aeronáuticas terminó convertida en una conversación familiar. La charla terminó con bromas sobre la familia.

Kent y Kenny Katnik estaban a punto de despegar en vuelos diferentes cuando una voz conocida apareció en la frecuencia del aeropuerto donde estaban. Una voz, el padre y la otra voz, su hija, ambos piloto s profesionales de avión La breve conversación terminó con bromas.

Un simpático intercambio de palabras entre un padre y su hija, ambos pilotos, por radio en un aeropuerto estadounidense se ha vuelto viral. Instagram/@UnitedAirlines Una voz conocida entre pilotos El 1 de septiembre último, Kent Katnik estaba al mando de un vuelo de United Airlines y su hija Kenny preparaba la salida de un avión de CommuteAir, operado para United Express.

https://www.ndtv.com/offbeat/pops-father-and-daughter-pilots-in-us-cross-paths-on-airport-radio-their-exchange-wins-hearts-12008654/amp/1? En medio de las comunicaciones con el control aéreo, Kenny (de 24 años) reconoció a su padre y lo llamó por radio.

La conversación que sorprendió a todos Kent respondió inmediatamente y preguntó dónde estaba su hija. Ella le explicó que esperaba para despegar desde otra pista del mismo aeropuerto de Washington.

La escena llamó la atención del controlador, que descubrió que se trataba de una relación familiar. Entonces llegó la pregunta inevitable: si Kent estaba orgulloso de tener una hija piloto. La respuesta del padre fue deliberadamente seca: “Más o menos”.