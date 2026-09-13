El piloto de avión que reconoció a su hija por radio
Un padre y su hija, ambos pilotos de avión, coincidieron en el aeropuerto de Washington y se reconocieron por radio durante una inesperada conversación.
Kent y Kenny Katnik estaban a punto de despegar en vuelos diferentes cuando una voz conocida apareció en la frecuencia del aeropuerto donde estaban. Una voz, el padre y la otra voz, su hija, ambos piloto s profesionales de avión La breve conversación terminó con bromas.
Una voz conocida entre pilotos
El 1 de septiembre último, Kent Katnik estaba al mando de un vuelo de United Airlines y su hija Kenny preparaba la salida de un avión de CommuteAir, operado para United Express.
En medio de las comunicaciones con el control aéreo, Kenny (de 24 años) reconoció a su padre y lo llamó por radio.
La conversación que sorprendió a todos
Kent respondió inmediatamente y preguntó dónde estaba su hija. Ella le explicó que esperaba para despegar desde otra pista del mismo aeropuerto de Washington.
La escena llamó la atención del controlador, que descubrió que se trataba de una relación familiar. Entonces llegó la pregunta inevitable: si Kent estaba orgulloso de tener una hija piloto. La respuesta del padre fue deliberadamente seca: “Más o menos”.
De la aviación a seguir pagándole el celular
La conversación terminó convertida en una pequeña escena familiar. El controlador preguntó si Kenny todavía vivía con su padre y Kent respondió que no, aunque reveló que todavía seguía incluida en su plan familiar de celular.
La anécdota se volvió viral porque detrás de una comunicación profesional y técnica apareció durante unos minutos algo completamente cotidiano: un padre y una hija reconociéndose entre cientos de voces.
FUENTE: ndtv.com