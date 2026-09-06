Tragedia en el aeropuerto de Miami: cinco muertos tras estrellarse un avión de carga de Amazon

El accidente de un avión de carga con la marca Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami este domingo dejó cinco muertos y otras cinco personas heridas. La aeronave se salió de la pista durante el aterrizaje, impactó contra varios vehículos y terminó detenida en un campo cercano a la terminal aérea.

La nueva información difundida por las autoridades confirmó la magnitud de la tragedia ocurrida este domingo por la tarde en Miami. El avión involucrado era un Boeing 767-300, correspondiente al vuelo 7598 de la empresa 21 Air, que había partido desde San Juan, Puerto Rico, y se accidentó cuando intentaba aterrizar.

Según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la aeronave se salió de la pista poco antes de las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. La sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, precisó que el carguero abandonó la pista número 30, impactó contra varios vehículos y finalmente quedó detenido en un campo contiguo al aeropuerto.

Las autoridades confirmaron que cinco personas murieron como consecuencia del accidente y otras cinco resultaron heridas.

Raied Jadallah, jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, informó que tres de los heridos se encontraban en estado crítico y fueron trasladados a un centro de traumatología. Las otras dos personas afectadas fueron derivadas a un hospital local.

No se precisó hasta el momento la identidad de las víctimas fatales ni si todas ellas se encontraban dentro de la aeronave o en los vehículos alcanzados durante el accidente.

El avión impactó contra “un par de vehículos”, según explicó Jadallah, y algunas personas quedaron atrapadas en su interior. La situación obligó a desplegar lo que las autoridades describieron como una compleja operación de rescate.

Además, se habilitó una línea telefónica de asistencia destinada a familiares de personas que pudieran haber estado involucradas en la tragedia. La zona del accidente permanecía acordonada mientras continuaban las tareas de los equipos de emergencia.

Más de 60 unidades de bomberos trabajaron en el lugar

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, aseguró que los bomberos y servicios de rescate llegaron al lugar “en cuestión de segundos”.

Más de 60 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade participaron del operativo. Los equipos tuvieron que combatir un incendio de gran magnitud que afectaba los compartimentos del motor del Boeing.

Los videos registrados tras el impacto mostraron grandes columnas de humo elevándose desde los restos de la aeronave. También se reportaron daños en varios vehículos ubicados en las inmediaciones del aeropuerto.

Los rescatistas pusieron en marcha además una operación para recuperar al piloto y al copiloto, quienes habían quedado atrapados dentro del avión.

La aeronave llevaba la marca Amazon, aunque el vuelo era operado por la compañía 21 Air. La portavoz de Amazon, Kelly Nantel, confirmó ese dato y señaló que el avión se encontraba intentando aterrizar cuando ocurrió el accidente.

Amazon expresó sus condolencias tras la tragedia

Tras confirmarse las cinco muertes, Amazon manifestó públicamente su pesar por lo ocurrido. Nantel señaló que la empresa estaba “profundamente” entristecida por las víctimas y expresó sus condolencias a las familias, seres queridos y demás personas afectadas por el accidente.

La portavoz agregó que la situación continuaba evolucionando y que la compañía estaba trabajando junto con las autoridades locales para obtener mayor información sobre lo sucedido.

El aeropuerto cerró sus pistas tras el accidente

El impacto también provocó fuertes alteraciones en el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Miami. Todas las pistas y calles de rodaje fueron cerradas después del accidente y se interrumpieron las operaciones en tierra. Más tarde, después de las 5 de la tarde, dos de las cuatro pistas volvieron a abrir, aunque continuaban registrándose demoras.

La investigación sobre las causas del siniestro quedó ahora en manos de las autoridades aeronáuticas estadounidenses.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) informó que comenzó a recopilar información sobre el episodio y anunció la conformación de un equipo destinado específicamente a investigar el accidente.

La FAA también participará del proceso. Ambos organismos deberán determinar qué provocó que el Boeing 767-300 se saliera de la pista durante el aterrizaje y terminara impactando contra vehículos en las inmediaciones del aeropuerto.

Por el momento, las autoridades no informaron cuál fue la causa del accidente. La investigación deberá establecer la secuencia que derivó en el siniestro que dejó cinco personas muertas, otras cinco heridas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en uno de los principales aeropuertos de Miami.