La ultraderecha arrasó en una región de Alemania y quedó a un paso de gobernar sola

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones en Sajonia-Anhalt, una región del este de Alemania, con entre el 44 % y el 44,5 % de los votos. El resultado la deja cerca de conseguir una mayoría propia y acceder por primera vez a un gobierno regional.

Para entender la dimensión del resultado desde Argentina, el dato central es que AfD quedó muy por encima de todos sus competidores. Los sondeos a pie de urna de los institutos Infratest dimap y Forschungsgruppe Wahlen, difundidos por las televisiones públicas ARD y ZDF, ubicaron a la formación ultraderechista entre el 44 % y el 44,5 % de los votos.

Muy detrás quedó la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del actual primer ministro regional, Sven Schulze. Según ambos sondeos, la CDU obtuvo apenas un 18,5 %, es decir, menos de la mitad del respaldo que alcanzó AfD. Para un lector argentino, puede pensarse a la CDU simplemente como la fuerza que encabezaba el gobierno regional antes de estas elecciones, sin necesidad de conocer previamente el sistema de partidos alemán.

La tercera fuerza más votada fue La Izquierda, con entre un 9 % y un 9,5 % de los sufragios. Detrás aparecieron Los Verdes, que alcanzaron un 8,5 %, y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que quedó entre un 8% y un 9%, según los distintos sondeos difundidos.

Entre los partidos más pequeños también aparece el Partido Democrático Libre (FDP), identificado como una fuerza liberal. El FDP formaba parte de la coalición de gobierno encabezada por Schulze junto con el SPD, pero no consiguió superar el 5% de los votos, el mínimo necesario para ingresar al parlamento regional.

Ese piso electoral del 5% es una de las claves para entender qué puede pasar ahora. En Alemania, según los datos aportados para esta elección regional, los partidos que no alcanzan ese porcentaje quedan fuera de la distribución de bancas. Por eso, no solo importa cuánto sacó AfD, sino también qué fuerzas logran o no entrar al parlamento.

Quién puede definir si AfD consigue mayoría absoluta

La formación que puede terminar inclinando la balanza es la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). Los sondeos la ubicaron entre un 4,8% y un 5%, exactamente en el límite necesario para obtener representación parlamentaria.

Si BSW queda finalmente por debajo del 5 %, la distribución de escaños podría favorecer todavía más a AfD. Según los datos de Infratest dimap, el partido ultraderechista podría llegar a contar con hasta 43 diputados en una cámara integrada por 83 miembros.

Eso le permitiría superar la mitad de las bancas y gobernar sin necesidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas, algo que dependerá de cómo termine repartiéndose la representación entre los partidos que superen el piso electoral.

Si BSW logra entrar al parlamento, en cambio, la distribución de bancas cambiaría y podría complicar esa mayoría absoluta. Por eso, un porcentaje de apenas décimas alrededor del 5 % puede convertirse en uno de los datos más importantes del resultado final.

Una elección con participación récord

La elección también registró una participación excepcionalmente alta. Según los datos proporcionados, votó el 76,5 % del electorado, la cifra más elevada registrada hasta ahora en unas elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

El récord anterior correspondía a 1998, cuando había participado el 71,5 % del padrón. Aquella elección se había celebrado ocho años después de la Reunificación alemana de 1990.

La participación de este domingo superó así en cinco puntos porcentuales la marca anterior y acompañó una elección que, de acuerdo con los primeros sondeos, produjo una diferencia muy amplia entre la primera y la segunda fuerza.

El punto más relevante, sin embargo, sigue siendo institucional. AfD obtuvo alrededor del 44 % de los votos y quedó a las puertas de una mayoría absoluta en el parlamento regional. De confirmarse ese escenario, sería el primer acceso de una formación de ultraderecha a un gobierno regional en Alemania, según la información de la agencia EFE.

Por ahora, los datos corresponden a sondeos de boca de urna y no a resultados definitivos. La definición dependerá especialmente del desempeño final de BSW y de si consigue superar la barrera del 5%. Hasta que ese punto quede resuelto, no puede darse por confirmada una mayoría propia de AfD.