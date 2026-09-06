Flávio Bolsonaro sigue achicando la distancia con Lula a menos de un mes de las elecciones

El senador quedó a cinco puntos de Lula en primera vuelta y, en un eventual balotaje, la diferencia se redujo a apenas dos puntos.

Flávio Bolsonaro aparece con el 33% de intención de voto y quedó a cinco puntos de Lula de cara a la primera vuelta.

El escenario electoral en Brasil se achica a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Luiz Inácio Lula da Silva continúa al frente de las encuestas, pero Flávio Bolsonaro recortó la diferencia y se acerca al mandatario en la recta final hacia las urnas.

La última encuesta de Datafolha ubica a Lula con el 38% de intención de voto para la primera vuelta del 4 de octubre, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 33%. La distancia entre ambos quedó así en cinco puntos porcentuales.

El movimiento representa una nueva reducción de la ventaja del actual presidente. En la medición anterior, realizada en agosto, Lula registraba un 39% y el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro se mantenía en el 33%, por lo que entonces los separaban seis puntos.

Lula y Flávio Bolsonaro, un balotaje ajustado La disputa aparece aún más ajustada cuando se proyecta una segunda vuelta entre los dos principales candidatos. Lula obtiene un 46% frente al 44% de Flávio Bolsonaro, una diferencia de apenas dos puntos porcentuales.

En un eventual balotaje, Lula obtiene el 46% y Flávio Bolsonaro el 44%, una diferencia que los deja en empate técnico. EFE Un mes atrás, el presidente registraba un 47% y su principal rival un 43%. Debido a que el margen de error del estudio es de dos puntos, Datafolha considera que ambos se encuentran técnicamente empatados en este escenario.