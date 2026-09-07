El impactante video del trágico aterrizaje del avión en Miami: hay cinco muertos e investigan qué falló

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente de un avión de carga que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami e impactó contra varios vehículos en una vía adyacente. El hecho dejó al menos cinco muertos y otras cinco personas heridas, tres de ellas en estado crítico.

El accidente ocurrió el domingo e involucró al vuelo 7598 de 21 Air, operado para Amazon Air , que llegaba desde San Juan, Puerto Rico. La aeronave sobrepasó el límite operacional del aeropuerto y terminó junto a una vía utilizada por trabajadores de depósitos y empresas cercanas.

Uno de los principales interrogantes que intentarán resolver los investigadores es en qué sector de la pista tocó tierra el avión . En condiciones normales, el contacto se produce dentro de los primeros 914 metros, equivalentes a 3.000 pies.

Entre los elementos que serán analizados aparecen imágenes difundidas en redes sociales sobre los instantes previos al accidente. Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos, señaló que el video muestra al avión sobre la pista durante un período prolongado antes de tocar tierra .

Al momento del accidente no llovía, aunque había nubes de tormenta y fuertes vientos en la zona. Schiavo planteó que un viento de cola podría haber contribuido al recorrido prolongado antes del contacto con la pista. Los datos de Flightradar24 indican que la aeronave se desplazaba a unos 210 kilómetros por hora cuando salió de la porción utilizable de la pista diagonal .

La investigación también analizará el historial de mantenimiento del Boeing 767. Schiavo señaló que el avión había tenido propietarios extranjeros en el pasado, entre ellos una empresa rusa.

Otro de los puntos bajo análisis será la ausencia de un sistema de frenado de emergencia en el aeropuerto. La terminal de Miami no cuenta con lechos de material liviano y compresible al final de las pistas, un mecanismo certificado por la FAA en más de 120 aeropuertos estadounidenses. Según el organismo, esos dispositivos contribuyeron a salvar al menos 497 vidas en episodios en los que aeronaves sobrepasaron las pistas.

Cinco muertos y tres heridos en estado crítico

El avión terminó junto a una vía adyacente al aeropuerto y embistió varios vehículos. Raied Jadallah, jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, informó que algunos ocupantes quedaron atrapados. Los equipos tuvieron que realizar una maniobra de extracción para rescatar a una persona que se encontraba debajo de un automóvil. El piloto y el copiloto también quedaron atrapados dentro de la cabina.

De las diez personas involucradas, cinco murieron y otras cinco resultaron heridas. Tres de los sobrevivientes fueron trasladados en estado crítico a un centro de trauma y los otros dos fueron hospitalizados con lesiones de menor gravedad.

Al momento de la información proporcionada, las autoridades todavía no habían determinado si las víctimas fatales viajaban en el avión, se encontraban en los vehículos alcanzados o pertenecían a ambos grupos.

Más de 60 unidades y alrededor de 200 efectivos participaron del operativo. Al llegar encontraron la aeronave en llamas y una columna de humo negro. Los bomberos utilizaron espuma especializada para controlar el incendio. Horas después del impacto, los equipos todavía trabajaban sobre un escape de combustible.