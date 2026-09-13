Del frío invernal a más de 20°C: cuándo vuelve el calor a Buenos Aires

El frío tendrá este domingo su jornada más intensa, pero el pronóstico anticipa un fuerte cambio térmico para los próximos días en Buenos Aires.

La ola de frío que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este domingo uno de sus momentos más intensos, con temperaturas propias del invierno a pocos días de la llegada de la primavera. Sin embargo, el panorama cambiará durante la semana y las máximas volverán a superar los 20°C en la Ciudad y sus alrededores.

El sábado estuvo marcado por el cielo cubierto, las lloviznas y el viento del sudeste. Las temperaturas se movieron entre los 7°C y los 12°C, muy por debajo de los valores habituales de septiembre, cuando las máximas suelen ubicarse cerca de los 20°C. Además, las ráfagas alcanzaron entre 40 y 50 kilómetros por hora.

El domingo, el día más frío antes del cambio El frío continuará este domingo, que se perfila como la jornada más fría de la semana. Los pronósticos difundidos anticipan mínimas de entre 2°C y 6°C y máximas de entre 12°C y 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Cuándo vuelven el calor a Buenos Aires El cambio comenzará a sentirse desde el lunes, cuando el viento del norte favorecerá una recuperación de las marcas térmicas. Para esa jornada se esperan valores cercanos a los 5°C de mínima y 16°C de máxima. El martes seguirá el ascenso, con temperaturas que podrían alcanzar los 19°C.

El miércoles podría producirse una pausa en la recuperación térmica, con una máxima de entre 15°C y 16°C. Sin embargo, será un descenso breve: desde el jueves regresarán condiciones mucho más templadas, con máximas previstas de entre 22°C y 23°C.