Pronóstico: una sola provincia estará bajo alerta por nevadas este domingo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 13 de septiembre con una única alerta meteorológica vigente, concentrada en Tierra del Fuego.

El pronóstico del SMN anticipa nevadas persistentes en Tierra del Fuego durante este domingo.

Este domingo 13 de septiembre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un panorama bastante tranquilo en gran parte del país. La única alerta meteorológica vigente será por nevadas y afectará a Tierra del Fuego.

Según informó el organismo, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

La única alerta del pronóstico para este domingo se concentra en el extremo sur del país. En las zonas de menor elevación, el pronóstico no descarta que la precipitación se presente en forma de lluvia, por lo que las condiciones pueden variar bastante según la altura.