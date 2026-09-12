Bullrich incomoda a Milei con una advertencia sobre la economía: más velocidad y menos impuestos

La senadora volvió a plantear sus reparos sobre el ritmo de la recuperación y puso el foco en las empresas que siguen lejos de los beneficios del RIGI.

La titular del bloque oficialista en el Senado habló en la Universidad de San Andrés y volvió sobre una preocupación que ya había planteado en agosto: cuánto tarda la recuperación en sentirse en una familia, una Pyme o una empresa. “En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”, sostuvo Patricia Bullrich.

La frase llegó después de que Milei defendiera una vez más su programa económico. El Presidente sostuvo que el rumbo no necesita modificaciones, mientras Bullrich volvió a plantear que el problema está en la velocidad con la que los resultados llegan a la calle.

Patricia Bullrich. Bullrich mira el RIGI Además de la velocidad, la senadora cuestionó el discernimiento entre quienes obtienen y quienes no beneficios del régimen de impuestos. “A mí me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”, afirmó.

Bullrich ya había llevado esa inquietud a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde advirtió sobre las dificultades que atravesaban algunos sectores. La senadora también ya había planteado ante empresarios pymes que el Gobierno necesitaba rapidez para que el cambio pudiera sentirse en la vida cotidiana. La dirigente, al mismo tiempo, defendió el rumbo elegido por Milei. Bullrich calificó la dirección económica como “correcta” y describió el proceso como una transformación profunda.

La Fábrica Podcast YPF, una cifra millonaria YPF prepara dos nuevos proyectos para ingresar al RIGI y, junto con sus socios, elevaría a US$154.100 millones el monto comprometido bajo el régimen. Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, dio la cifra durante el 10° Foro Pymes Italia-América Latina, realizado en el Palacio Libertad.