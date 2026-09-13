Presupuesto 2027 y Malvinas: las dos apuestas de Javier Milei para recuperar la agenda en el Congreso

Después de una semana complicada en el Congreso, el Javier Milei busca recuperar la iniciativa parlamentaria con el envío de dos proyectos de alto impacto: el Presupuesto 2027 y una iniciativa destinada a reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas .

Ambas propuestas serán remitidas a la Cámara de Diputados y forman parte de una nueva etapa de la agenda legislativa del Ejecutivo, que intentará recomponer acuerdos con distintos sectores luego de los últimos tropiezos en ambas cámaras.

El proyecto de Presupuesto tendrá como uno de sus principales ejes el déficit cero , en línea con la política económica que impulsa Javier Milei. También incorporará proyecciones fiscales y macroeconómicas para los próximos años, además de un esquema destinado a contemplar riesgos y posibles escenarios adversos.

En paralelo, el Gobierno enviará una iniciativa vinculada con la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas, que contempla sanciones para empresas que desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

El proyecto de Presupuesto 2027 mantendrá al déficit cero como uno de los principales objetivos del Gobierno y proyectará una desaceleración significativa de la inflación para los próximos años. También prevé un leve crecimiento real de la recaudación entre 2027 y 2029, sostenido por una mayor actividad económica y el aumento de las exportaciones.

En materia tributaria, el Ejecutivo ratificará su intención de reducir gradualmente la carga impositiva para devolver recursos al sector privado y mejorar la competitividad. Las proyecciones oficiales también contemplan una mejora de los indicadores sociales, con una baja del desempleo y de los niveles de pobreza e indigencia.

Obras para acercar posiciones con los gobernadores

El Presupuesto incorporará además obras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas, como parte de la negociación para conseguir respaldo parlamentario. El listado incluye proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento.

La inclusión de estas obras no implica que todas comiencen en 2027 ni que su financiamiento quede íntegramente a cargo del Estado nacional. El Gobierno deberá negociar su ejecución con las provincias mientras busca reunir los votos para aprobar el proyecto.

Por el momento, tampoco está previsto que Milei concurra personalmente al Congreso para presentar y defender el Presupuesto.

Una nueva ofensiva por las Malvinas

Presidencia

Junto con el Presupuesto, el Ejecutivo enviará un proyecto relacionado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La iniciativa busca reforzar las herramientas legales para sancionar a empresas extranjeras que desarrollen actividades económicas en el archipiélago sin contar con autorización de la Argentina.

El planteo inicial estaba concentrado en las compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos, particularmente frente al desarrollo del proyecto petrolero offshore Sea Lion. Sin embargo, el Gobierno analiza ampliar el alcance de las sanciones para incluir otras actividades de explotación de recursos naturales.

De esta manera, el régimen dejaría de estar limitado a la actividad petrolera y podría abarcar un conjunto más amplio de operaciones productivas desarrolladas en las islas.

La Base Naval de Tierra del Fuego

El proyecto también estará acompañado por una iniciativa destinada a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Uno de los puntos centrales será la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, concebida por el Gobierno como un polo logístico estratégico para las operaciones militares en la región.

La obra apunta a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y a mejorar la conexión logística con la Antártida, en el marco de una política de mayor atención sobre los intereses estratégicos del país en esa zona.